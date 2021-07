W Series: Powell pakt pole op eigen bodem, Visser vierde

Powell verdedigt dit weekend op eigen bodem de klassementsleiding in de W Series, nadat ze drie weken geleden op de Red Bull RIng het openingsweekend van de raceklasse voor vrouwen wist te domineren. In de half uur durende kwalificatie op het circuit van Silverstone was het aanvankelijk echter landgenote Jamie Chadwick die het veld aanvoerde. Met 1.59.336 stond de titelverdedigster het eerste deel van de kwalificatie bovenaan de tijdenlijsten.

Naarmate de sessie vorderde werd de baan steeds sneller, waarna Powell halverwege de kwalificatie de eerste plek afpakte van Chadwick. Met een 1.57.831 sprong ze naar de eerste plek in de tijdenlijsten, totdat Fabienne Wohlwend vijf minuten voor tijd de voorlopige pole weer af wist te pakken. Wohlwend was slechts een fractie van een seconde sneller dan Powell, maar die stelde op haar beurt al snel orde op zaken. Met een 1.57.235 nestelde de Britse zich opnieuw bovenaan de tijdenlijsten, waar ze in de resterende minuten ook zou blijven staan.

Powell deelt de eerste startrij zaterdag met Wohlwend. Chadwick neemt plaats op de derde startplek, voor Beitske Visser. De Nederlandse, die in de eerste twee races op de Red Bull Ring flink wat pech kende, moest op +0.704s achterstand genoegen nemen met de vierde startplek. Emma Kimilainen maakte de top-vijf in de kwalificatie compleet.

De coureurs van de W Series racen dit weekend opnieuw in het voorprogramma van de Formule 1. De race – die 30 minuten + 1 ronde zal duren – gaat zaterdag om 14.25 uur Nederlandse tijd van start.

Uitslag kwalificatie W Series Silverstone