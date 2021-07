Powell knokt zich op valreep naar thuiszege, Visser zesde

Powell, die eerder dit seizoen ook al de seizoensopener in Oostenrijk had gewonnen, mocht de derde race van het seizoen op Silverstone van pole-position aanvangen. De Britse werd bij de start echter afgetroefd door Wohlwend, die vervolgens het merendeel van de race aan de leiding reed.

Wohlwend en Powell wisten na de start een gaatje te slaan naar Jamie Chadwick, die op de derde plek de rest van het veld aanvoerde. Naarmate de eindstreep naderde leek Wohlwend het lastiger te krijgen, maar de coureur uit Liechtenstein kon even op adem komen toen de stilgevallen bolide van Miki Koyama de safety car op de baan bracht.

Powell dwingt Wohlwend in een fout

Met nog zeven minuten te gaan werd het hele veld weer losgelaten. Wohlwend hield aanvankelijk de leiding, maar moest twee minuten later alsnog haar meerdere erkennen in Powell. In het zicht van de haven ging Wohlwend wijd in Club, waar Powell dankbaar van kon profiteren. De Britse pakte de leiding af, waardoor zij voor eigen publiek haar tweede overwinning van het seizoen wist te pakken.

Op 1.3 seconde van Powell kwam Wohlwend wel nog als tweede aan de finish, waarmee zij haar beste resultaat in de W Series tot dusver behaalde. Titelverdedigster Chadwick maakte het podium compleet. De Britse wist in de slotfase ternauwernood Emma Kimilainen achter zich te houden. Nerea Marti maakte de top-vijf compleet.

Visser zesde na fraai duel

Beitske Visser werd al voor de start geplaagd door de pechduivel. De Nederlandse moest op het laatste moment de motor van haar bolide laten verwisselen, waarna ze vanaf de vierde startplaats ook nog eens moeizaam van haar plek kwam. Visser zakte daardoor terug naar de zevende plaats en kwam al snel onder druk te staan van Abbi Pulling. Visser hield desondanks het hoofd koel en zette koers richting Sarah Moore, wat in de slotfase tot een prachtige driestrijd om de zesde plaats leidde. Visser trok bij het insturen van Copse uiteindelijk aan het langste eind en stelde daarmee de zesde plaats veilig, voor Moore en Pulling. Abbie Eaton en Jessica Hawkins maakten de top-tien compleet.

Over twee weken gaat het tweede seizoen van de raceklasse voor vrouwen verder in Hongarije. Op de Hungaroring zal er dan wederom worden geracet in het voorprogramma van de Formule 1.

Uitslag W Series Silverstone

Pos. Coureur Team Verschil 1 Alice Powell Racing X 2 F.Wohlwend Bunker Racing 1.919 3 Jamie Chadwick Veloce Racing 4.030 4 Emma Kimiläinen Ecurie W 5.784 5 Nerea Martí W Series Academy 8.483 6 Beitske Visser M. Forbes Motorsport 9.090 7 Sarah Moore Scuderia W 10.491 8 Abbi Pulling 11.088 9 Abbie Eaton Ecurie W 12.145 10 Jessica Hawkins Racing X 13.991 11 Vicky Piria Sirin Racing 14.495 12 Bruna Tomaselli Veloce Racing 15.022 13 Marta Garcia Puma W Series Team 15.887 14 Sabré Cook Bunker Racing 16.489 15 Irina Sidorkova W Series Academy 17.102 16 Ayla Agren M. Forbes Motorsport 30.223 17 Belén García Scuderia W - Miki Koyama Sirin Racing