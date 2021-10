Chadwick wint voorlaatste race, Powell houdt titelrace spannend

Het tweede seizoen van de raceklasse voor vrouwen wordt dit weekend in het voorprogramma van de Formule 1 Grand Prix van Amerika afgesloten met twee races op het Circuit of the Americas. Alice Powell en titelverdedigster Jamie Chadwick stonden voorafgaand aan het raceweekend allebei met 109 punten bovenaan in de titelstrijd, al bewees eerstgenoemde zich in de kwalificatie geen goede dienst met een respectievelijk tiende en negende startplek voor beide races.

Chadwick deed het beduidend beter in de kwalificatie en startte de eerste race van het weekend zaterdag vanaf de tweede plaats, achter polesitter Abbi Pulling. De beste start was echter van Emma Kimilainen, die voor de eerste bocht echter te laat op de rem trapte. Chadwick profiteerde en nam de leiding. Belen Garcia schoof op de naar de tweede plek voor Kimilainen, waardoor Pulling al meteen terugzakte naar de vierde plaats.

Powell knokt zich naar voren

Terwijl Chadwick vooraan een gaatje sloeg naar haar concurrenten, knokte Powell zich een weg naar voren. In de tweede ronde had de Britse vanaf de tiende startplek al drie plaatsen goed weten te maken. Terwijl Kimilainen en Garcia het vooraan met elkaar aan de stok kregen zette Powell haar inhaaljacht voort. Na tien minuten was ze al opgestoomd naar de vierde plaats, al had titelverdedigster Chadwick op dat moment al een gat van twee seconden geslagen aan de kop van het veld.

In de slotfase van de race werd het vooraan nog spannend. Chadwick zag de bolide van Kimilainen steeds dichterbij komen. De Finse kreeg het gat naar de leidster onder de seconde, maar kon niet voorkomen dat de regerend W Series-kampioene haar derde overwinning van het seizoen pakte. Kimilainen moest daardoor genoegen nemen met de tweede plek, terwijl Powell in de allerlaatste ronde nog de laatste plek op het podium afsnoepte van Pulling. Het gebeurde allemaal voor de neus van Beitske Visser, die de race als vijfde eindigde.

Ontknoping

Visser zal de laatste race van het W Series-seizoen zondag ook als vijfde mogen starten. Vooraan heeft Chadwick de jacht op de titel geheel in eigen hand: de Britse start de beslissende race van pole-position, terwijl Powell zich vanaf de negende startplek opnieuw een weg naar voren moet zien te vechten en hoe dan ook voor Chadwick zal moeten finishen.

Uitslag W Series - Race 1