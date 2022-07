W Series: Powell stopt zegereeks Chadwick, Visser derde

Visser hoopt in 2022 weer voor zeges mee te doen: “De snelheid is er”

Na een teleurstellend verlopen seizoen in 2021 hoopt Beitske Visser dit jaar weer voor de prijzen mee te doen in de W Series. De eerste trofee is in elk geval al binnen: de 27-jarige Nederlandse eindigde zaterdag als derde in de eerste race in Miami.