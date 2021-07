W Series: Chadwick domineert in Spielberg, pech voor Visser

Chadwick, de titelverdedigster in de raceklasse voor vrouwen, kende een week geleden een teleurstellende start van het tweede seizoen van de W Series. Na technische problemen in de kwalificatie en een aanrijding in de race moest ze er genoegen nemen met een zevende plek, maar dit weekend stelde de Britse tijdens het tweede opeenvolgende raceweekend op de Red Bull Ring orde op zaken. Chadwick was vrijdag al de snelste in de vrije training en de kwalificatie, waarna ze zaterdag van start tot finish ook de snelste was in de race.

Chadwick had vanaf pole-position een goede start, wat niet gezegd kon worden van Beitske Visser. De Nederlandse mocht de race naast Chadwick als tweede aanvangen, maar ze moest achteraan aansluiten nadat haar auto bij de start was afgeslagen. Chadwick had daardoor alle ruimte in de eerste bocht, waarna de rest van het veld haar aan de finish pas weer terugzag. De Britse pakte met een voorsprong van vijf seconden haar derde overwinning in de W Series en scoorde met het rijden van de snelste raceronde ook nog een bonuspunt.

Achter Chadwick ging de tweede plek in Oostenrijk naar Irina Sidorkova, die daarmee haar allereerste podiumfinish scoorde in de W Series. Emma Kimilainen maakte het podium compleet op de Red Bull Ring.

De vierde plaats ging naar Sarah Moore, na een rondenlang duel met Bruna Tomaselli. Laatstgenoemde wist lang stand te houden, maar moest uiteindelijk toch genoegen nemen met de vijfde plaats. Abbie Eaton stelde in de slotminuten de zesde plaats veilig door vlak voor de finish nog voorbij Nerea Marti te glippen. Alice Powell kwam als achtste over de finish. Belen Garcia en Fabienne Wohlwend maakten de top-tien compleet.

Visser buiten de punten

Beitske Visser wist na haar mislukte start nog een fraaie inhaalrace te rijden. In de derde ronde had de Nederlandse zich al naar de veertiende plaats terug weten te vechten. Een top tien-finish bleek uiteindelijk net iets te hoog gegrepen: een elfde plek was het eindstation voor Visser.

Het tweede seizoen van de W Series gaat over twee weken verder op het circuit van Silverstone. Dan zal er tijdens de Britse Grand Prix opnieuw in het voorprogramma van de Formule 1 worden gereden.

Uitslag W Series Oostenrijk