Powell slaat dubbelslag tijdens W Series in Zandvoort

De start van de W Series werd flink uitgesteld door de meerdere onderbrekingen tijdens de Formule 1 kwalificatie. Toen de wedstrijd eindelijk van start mocht gaan, vond in de opwarmronde een klein foutenfestival plaats. Na de Tarzanbocht ging Bruna Tomaselli zelfstandig in de rondte. De Braziliaanse moest daardoor achteraan aansluiten, slechts vier plekjes achter haar oorspronkelijke startplek. In de Hans Ernst bocht was het polesitter Emma Kimilainen die de snelle lijn door de grindbak verkoos boven het asfalt en alvast wat grind in de bocht neerlegde.

Vrij vroeg in de race begon Kimilainen snelheid te verliezen en binnen een halve ronde verloor ze plekken aan zowel Powell als Chadwick. Beide dames liepen hard weg bij Kimilainen, al bleek Powell wel de snelste van het duo. De regerend kampioen moest een gat van drie seconden laten vallen op de koploopster, wiens zege niet meer in gevaar kwam. Na te zijn gedegradeerd tot de derde plaats, leek Kimilainen de snelheid kwijt te zijn. Toch wist ze zich te herpakken en mee naar het podium te gaan. Nerea Martí werd vierde voor Jessica Hawkins en Abbie Eaton.

De mooiste inhaalactie van de wedstrijd kwam op naam van Abbi Pulling, die in de slotronde Belén García wist te verschalken en de zevende plaats pakte. Sarah Moore en Miki Koyama maakten de top-tien compleet. Beitske Visser liet geen onuitwisbare indruk achter in de race en eindigde op een roemloze twaalfde plaats, waar ze ook van was vertrokken.

Door haar zege veroverde Powell ook de leiding in het kampioenschap, weliswaar met een gelijk aantal punten aan Chadwick, dat nog twee wedstrijden op het programma heeft staan. Officieel staan die op de kalender in de VS en Mexico, maar of die ook plaats gaan vinden, is nog niet helemaal zeker, daar ook de F1-rondes daar onder druk zijn komen te liggen.