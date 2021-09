Kimilainen snelste in kwalificatie W Series Zandvoort

Voor Emma Kimilainen kan het de laatste tijd niet op. De Finse won afgelopen weekend haar tweede race in de W Series en pakte vrijdag in Zandvoort dus de pole. Dat gebeurde niet zonder enige verwarring. Het tijdwaarnemingsbord wees in eerste instantie Alice Powell aan als de snelste, maar al gauw werd duidelijk dat die eer was voorbehouden aan Kimilainen. Powell kreeg de tweede tijd toebedeeld, terwijl kampioenschapsleider Jamie Chadwick zaterdag als derde van start mag gaan.

De kwalificatie werd enige tijd onderbroken door een zware crash van Fabienne Wohlwend in de Hugenholzbocht. Ze ging wijd in de kombocht en stuiterde over de kerb tegen de muur. Bij het incident brak haar rechter voorwiel af en beschadigde ze haar voorvleugel, maar ze raakte niet gewond. De race werd tien minuten later hervat, maar binnen enkele minuten werd de gele vlag gezwaaid nadat Irina Sidorkova in bocht 9 kortstondig van het gras was gereden. Er loopt een onderzoek tegen haar omdat ze daarna onveilig de baan weer zou zijn opgekomen. Niet veel later volgde nog een tweede rode vlag toen Sabre Cook haar wagen in bocht 11 in het grind parkeerde, waarbij ze zichzelf volledig ingroef.

Beitske Visser kwam er vandaag niet aan te pas. De Nederlandse coureur die vorige week er nog hard afging op Spa-Francorchamps start zaterdag als twaalfde.

Uitslag kwalificatie W Series - Zandvoort