Chadwick klopt titelrivaal Powell in strijd om pole in Hongarije

Na twee races op de Red Bull Ring en een race op het circuit van Silverstone, is het kampioenschap voor vrouwelijke coureurs dit weekend neergestreken op de Hungaroring. In het voorprogramma van de Formule 1 lijken Alice Powell en Jamie Chadwick opnieuw de voornaamste kanshebsters op de overwinning. Na twee zeges voor Powell en een overwinning van Chadwick staan beide dames bovenaan in het kampioenschap. Ook de kwalificatie op de Hungaroring leidde weer tot een duel tussen beide titelkandidaten.

Nadat ze eerder op de dag al de snelste was in de vrije training, gaf Chadwick haar concurrenten ook in de kwalificatie het nakijken. Nadat elke rijder een eerste vliegende ronde had gereden ging Chadwick al aan kop met een 1.43.864. In haar tweede poging wist de Britse er een tiende van een seconde vanaf te schaven, alvorens ze de snelste tijd naar een 1.43.401 bracht. Naarmate de kwalificatie vorderde gingen de tijden nog verder omlaag, waarna Chadwick als enige onder de 1.43 wist te duiken. Met een 1.43.735 pakte ze zo haar tweede pole-position van het seizoen.

Powell kon niet tippen aan de tijd van Chadwick, maar parkeerde haar auto wel naast Chadwick op de eerste startrij. Het verschil tussen beide coureurs bedroeg minder dan drie tienden, nadat Powell een 1.43.009 had laten noteren.

Beitske Visser start de race in Hongarije zaterdag vanaf de tweede startrij. De Nederlandse klokte in de kwalificatie de vierde tijd, achter Nerea Marti. Irina Sidorkova maakte de top-vijf compleet.

Uitslag kwalificatie W Series Hongarije