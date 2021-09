W Series eindigt seizoen met dubbel programma op COTA

De W Series rijdt dit seizoen tijdens enkele geselecteerde weekends in het voorprogramma van de Formule 1. In dat kader zou er op 23 oktober worden geracet op het Circuit of the Americas in Austin en op 30 oktober op het Autodromo Hermanos Rodríguez in Mexico Stad. Omdat echter de Grand Prix Formule 1 van Mexico een week naar achteren is opgeschoven (naar het weekend van 5 tot en met 7 november) en dat logistiek een flink probleem oplevert, heeft de W Series besloten om dan maar twee keer te rijden in Texas. De twee races vinden plaats op zaterdag 23 en zondag 24 oktober en leveren maximaal 50 punten op.

W Series-directeur Catherine Bond Muir zei het volgende over de kalenderwijziging: “We zijn natuurlijk teleurgesteld dat we ons seizoen 2021 niet kunnen afsluiten op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico, waar de steun voor de W Series en onze missie zeer sterk is. De wijzigingen in de Formule 1-kalender zouden echter hebben geresulteerd in een stand alone W Series-race daar, wat voor ons logistiek onmogelijk zou zijn geweest.”

“Onze focus verschuift nu naar Austin, Texas in de Verenigde Staten”, vervolgde Muir. “Het belooft een spectaculaire seizoensfinale te worden op het Circuit of the Americas. COTA zorgt altijd voor een geweldige show en het circuit heeft in de loop der jaren voor ontelbare dramatische momenten gezorgd, dus ik ben blij dat we daar een double-header zullen hebben.”

De W Series rijdt in de Verenigde Staten voor het eerst in z’n bestaan buiten Europa en de race op zondag is rechtstreeks in het voorprogramma van de Formule 1. “Het zal een passende manier zijn om ons adembenemende en actierijke seizoen van acht races af te sluiten. Het belooft een heel speciaal weekend te worden", beloofde Muir.

Na zes ronden leiden Alice Powell en Jamie Chadwick het W Series-kampioenschap met beiden 109 punten. De Finse Emma Kimilainen staat met 75 punten derde. De Nederlandse troef Beitske Visser kent een moeizaam seizoen en staat twaalfde.