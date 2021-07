Chadwick klopt Visser in strijd om pole-position in Oostenrijk

Nadat ze eerder op de dag al de snelste was in de vrije training, liet Chadwick ook in de kwalificatie de snelste rondetijd noteren. De Britse kende een week geleden een moeizaam openingsweekend van het tweede seizoen van de raceklasse voor vrouwen, maar komt dit weekend beduidend sterker voor de dag.

Chadwick wist tijdens de kwalificatie als eerste onder de 1.30 te duiken, waardoor zij halverwege de kwalificatie bovenaan de tijdenlijsten stond met een 1.29.544. Met behulp van een slipstream op start/finish dook Bruna Tomaselli niet veel later een tiende onder de tijd van Chadwick, maar de Britse stelde al snel orde op zaken. Met een 1.28.473 knokte Chadwick zich terug naar de eerste plek, wat haar uiteindelijk ook de pole-position opleverde.

Visser op eerste startrij

Chadwick deelt de eerste startrij zaterdag met Beitske Visser, die aan het einde van de kwalificatie een tiende van een seconde tekort kwam om Chadwick van pole af te houden. Emma Kimilainen reed de derde tijd, maar de Finse had nog een gridstraf van drie plaatsen openstaan wegens een aanvaring in de openingsrace een week geleden, waardoor zij terugzakt naar de zesde startplek. De derde plaats op de grid ging daardoor naar Tomaselli. Nerea Marti start vanaf de vierde plaats. Irina Sidorkova maakt de top-vijf compleet.

De kwalificatie moest al na twee minuten worden stilgelegd na een spin van Sabre Cook, die in bocht 7 in de grindbak belandde. Ook voor klassementsleidster Alice Powell – winnaar van de eerste race – was het geen goede kwalificatie. De Britse zal zaterdag als twaalfde moeten beginnen aan de race.

De tweede race van de W Series gaat zaterdag na de Formule 1-kwalificatie op de Red Bull Ring om 16.30 uur van start.

Uitslag kwalificatie W Series Oostenrijk