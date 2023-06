Vrouwenklasse W Series verdwijnt definitief na faillissement

Het kampioenschap trapte in 2019 af met het eerste seizoen. De klasse bestond uit alleen maar vrouwelijke coureurs en reed in het voorprogramma van de DTM. Het seizoen 2020 werd geannuleerd door de coronapandemie, maar keerde uiteindelijk terug in het voorprogramma van de Formule 1. De serie werd in 2022 echter vroegtijdig gestopt vanwege financiële problemen. Jamie Chadwick pakte vorig jaar in Singapore zodoende haar derde opeenvolgende titel. De raceklasse deed er alles aan om terug te keren en had vertrouwen in een vierde seizoen, maar dat avontuur gaat niet meer door.

Woensdag werden Kevin Ley en Henry Shinners van Evelyn Partners LLP aangesteld als gezamenlijke bewindvoerders. De curatoren lieten weten dat er nog maar één personeelslid in dienst was en dat die nu ook ontslag had gekregen. Wel voegden zij eraan toe dat alle beschikbare opties worden onderzocht om de W Series in de toekomst nieuw leven in te blazen. "Het nieuws is schokkend voor de werknemers en coureurs en de wereldwijde supporters van het kampioenschap", aldus Ley. "Het bedrijf was vanwege diens positie niet in staat om zich te committeren aan het 2023-seizoen. De directie was met verschillende partijen in gesprek om de benodigde financiën te krijgen, dit in combinatie met een mogelijke verkoop van het bedrijf. Helaas boekten deze gesprekken geen vooruitgang."

Shinners voegt toe: "De curatoren zullen alle beschikbare opties onderzoeken om de W Series in de toekomst weer te kunnen opstarten. We zoeken nu naar partijen die interesse hebben in de activiteiten en activa van de Vennootschap. We vragen om eventuele interesse zo snel mogelijk bij ons te melden. Personeel was ontslagen of verliet het bedrijf vóór onze benoeming. Het is helaas noodzakelijk geweest om ook het overgebleven personeelslid te ontslaan. Gezien de financiële positie van de onderneming zullen de curatoren alle medewerkers die door het faillissement worden getroffen, ondersteunen bij het indienen en afhandelen van eventuele claims voor ontslagvergoedingen."

De klasse werd in wezen vervangen door F1 Academy, dat dit jaar van start ging als een juniorkampioenschap voor vrouwelijke coureurs en van F1 zelf is. De nieuwe serie is gelijkwaardig aan de Formule 4. Emely de Heus is de enige Nederlandse coureur in F1 Academy. Beitske Visser is niet van de partij, maar was wel actief in de W Series. De koningsklasse reageerde ook op het nieuws: "Het is jammer dat dit de W Series is overkomen. Ze verdienen lof voor hun inspanningen om de kansen voor vrouwelijke coureurs te vergroten", laat F1 weten. "Wij blijven ons richten op de F1 Academy, die is opgezet voor vrouwelijk talent om met de juiste ondersteuning, training en investering door te stromen naar de hogere formule-klassen. Hierdoor krijgen deze coureurs de kans om te strijden voor een plek in de opstapklassen en op gelijke voorwaarden te concurreren en door te stromen in het systeem."