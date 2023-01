Waarom Beitske Visser het simracen zo serieus neemt

Twee keer verscheen Beitske Visser al aan de start van de 24 uur van Le Mans. In 2020 en 2021 nam ze samen met Sophia Flörsch en Tatiana Calderon in dienst van Richard Mille Racing Team deel aan de grootste endurancerace van het jaar. In het eerste jaar behaalde het trio het beste resultaat met de dertiende plek overall en P9 in de LMP2-klasse. De eerstvolgende editie van de race in Le Mans vindt pas over ruim vijf maanden plaats, maar dit weekend vindt de virtuele 24 uur van Le Mans al plaats. Daarin staat Visser voor de tweede keer aan het vertrek. Samen met Jimmy Broadbent, Michele D’Alessandro en Muhammed Patel neemt ze plaats in de #10 BMW M8 GTE van Mahle Racing Team.

Die ervaring in de echte 24-uursrace kan wel eens nuttig zijn in de virtuele race, vermoedt Visser. Tegelijkertijd stelt zij ook dat ze in de virtuele race veel kan opsteken voor de echte race. “Ik kijk enorm uit naar de 24 uur van Le Mans Virtual van aankomend weekend. Het hele jaar heb ik genoten van het simracen en de World eX verloopt goed, maar ik denk dat behoorlijk wat coureurs ook virtueel geracet hebben”, blikt Visser bij Traxion.gg vooruit op de virtuele 24 uur van Le Mans. “Sebring was een goede voorbereiding, maar nu moet ik veel uren maken voor Le Mans. Vorige week heb ik bijna iedere dag in de sim gezeten. Het is absoluut een voordeel om meegedaan te hebben aan het echte evenement, ook qua racen in de nacht. Toch denk ik dat het mes aan twee kanten snijdt, want je hebt de sim ook nodig om je op de echte race voor te bereiden.”

Precies een jaar geleden nam Visser voor het eerst deel aan de 24 Hours of Le Mans Virtual. Destijds kwam ze eveneens uit voor Mahle Racing Team, al reed ze toen mee met de virtuele LMP2’s. Het leidde tot een dertiende plaats in het algemeen klassement, vijf ronden achter de winnaars van Realteam Hydrogen Redline. Een herhaling van dat resultaat in de algemene rangschikking lijkt met deelname in de GTE-klasse moeilijk te overtreffen in 2023, maar in de klasse zelf hoopt Visser op een solide resultaat. “Het hoofddoel is om uit de problemen te blijven en hopelijk kunnen we in de top-tien eindigen.”

'Simplatforms tegenwoordig heel realistisch'

Eind 2022 nam Visser ter voorbereiding op de 24 Hours of Le Mans Virtual al deel aan de Le Mans Virtual Series-race op Sebring. Haar ervaring op de digitale circuits reikt echter een stuk verder. Zo werd de Friezin in coronajaar 2020 kampioene in de esports-competitie van de W Series en nam ze dit jaar deel aan de World eX, een kampioenschap met elektrische auto’s in de game rFactor 2 - dezelfde game die ook bij de virtuele 24 uur van Le Mans gebruikt wordt. “Ik hou van meedoen aan competitieve virtuele races en het strijden met andere coureurs. Tegenwoordig zijn de simulatieplatforms heel realistisch, met uitzondering van de G-krachten en het gevoel van snelheid”, verklaart Visser waarom zij graag simraces rijdt ter voorbereiding op het echte werk. “Ook kan je gebruik maken van je eigen rijstijl, waardoor ik het ook echt kan gebruiken om voor mijn echte races te oefenen. Deelname aan esports-competities houdt je scherp.”

Qua G-krachten en het gevoel van snelheid mist het simracen dus wat ten opzichte van de echte circuits, maar qua intensiteit komen beide disciplines wél dicht bij elkaar in de buurt. “Als ik meedoe aan simraces, bereik ik een heel hoge hartslag. Het voelt alsof ik een workout doe. Dat komt denk ik vooral door de adrenaline, die er is vanwege de spannende gevechten. Dat is een overeenkomst tussen de autosport en simracen, want je moet geconcentreerd bezig zijn met je eigen ding doen”, benoemt Visser een belangrijke overeenkomst tussen het racen op de virtuele en echte circuits. “Je moet proberen niet te veel na te denken over wie er voor of achter je rijdt, om te voorkomen dat je daardoor fouten maakt.”

De virtuele 24 uur van Le Mans gaat zaterdag 14 januari om 14.00 uur Nederlandse tijd van start en eindigt precies een dag later. De kwalificatie vindt vrijdag 13 januari om 19.00 uur plaats.