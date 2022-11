De cijfers in de Formule 1 liegen er niet om: de laatste vrouw die meedeed in een officiële sessie, was Susie Wolff tijdens de eerste training van de Britse GP in 2015. De laatste keer dat een dame zich probeerde te kwalificeren voor een F1-race, was Giovanna Amati bij de Braziliaanse GP van 1992. Voor de laatste racedeelname van een vrouw in F1 moeten we zelfs terug naar de GP van Oostenrijk in 1976, toen Lella Lombardi haar laatste van twaalf Grands Prix reed. Zij is ook de enige dame die een half WK-punt heeft gescoord.

Een blik op de opstapklassen richting F1 leert dat de opvolging van Lombardi nog niet echt in zicht is. Dit jaar reed Tatiana Calderon enkele races in Formule 2 en IndyCar, maar haar kansen op een F1-debuut lijken klein. Intussen moeten initiatieven als W Series en een toekomstige nieuwe klasse voor jonge vrouwen voor aanwas en kansen voor vrouwen zorgen, maar toch trekt Beitske Visser een duidelijke conclusie: “Ik denk niet dat mannen en vrouwen in de autosport gelijke kansen krijgen. Vaak zit je in de situatie dat een sponsor of iemand zegt ‘we weten niet of je het kan, dus het is een te groot risico om te investeren’. Dan investeren ze liever in een jongen”, legt de racewinnares in W Series uit in Nieuwsuur.

Dutch GP om tafel met vrouwenfanclub na klachten over wangedrag

Daarnaast krijgen vrouwen in de autosport - zowel coureurs, teamleden, officials als fans - regelmatig te maken met seksisme en wangedrag. Zo merkt W Series-coureur Emely de Heus op dat vooral fans zich vervelend kunnen gedragen richting dames in de autosport, iets wat Visser onderschrijft. “Ik heb op dit moment al redelijk wat laten zien in de autosport, dus van andere teams krijg ik wel gewoon het respect. Het zijn eerder de mensen die thuis op hun toetsenbord zitten te tikken die het er niet altijd mee eens zijn en rare reacties plaatsen. Dingen als ‘vrouwen moeten thuisblijven’ of ‘je moet gewoon in de keuken blijven’.”

Ook rond de Grand Prix van Nederland kwamen er de verhalen naar buiten van grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke fans. De fanclub Formule 1 Vrouwen heeft ruim 50 klachten verzameld en is inmiddels in gesprek met de organisatie van de race, die daar volgens Jan Lammers veel aan heeft gehad. “Dat waren goede en leerzame gesprekken, waarbij we veel genoteerd hebben. We zijn er nu mee bezig en we proberen er voor volgend jaar maximaal lering uit te trekken en er goed mee om te gaan”, vertelt Lammers in Nieuwsuur. “We kunnen aan de ene kant natuurlijk zeggen dat het een maatschappelijk probleem is. Het enige verschil is natuurlijk dat mensen die bij ons een kaartje kopen en met hun familie binnen zijn, zich gewoon veilig en goed moeten voelen.”