Chadwick bovenaan in vrije training W Series, Visser derde

Het tweede seizoen van de raceklasse voor vrouwen wordt afgetrapt met een dubbel raceweekend in Oostenrijk. Vorige week werd het openingsweekend gedomineerd door Alice Powell, die de snelste was in de vrije training, kwalificatie en de race. Vrijdag werd de Britse bovenaan de tijdenlijsten afgelost door landgenote Jamie Chadwick, die de snelste was in de vrije training voor het tweede raceweekend in Spielberg.

Chadwick dook in de enige vrije training als enige onder de 1.29. De titelverdedigster klokte een 1.28.728, waarmee zij W Series-debutante Irina Sidorkova drie tienden van een seconde voor bleef. Beitske Visser legde beslag op de derde tijd. De Nederlandse moest vier tienden van een seconde toegeven op de snelste tijd van Chadwick. Marta Garcia en Nerea Marti maakten de top-vijf compleet in de Oostenrijkse Alpen.

Na haar dominantie in het openingsweekend startte Alice Powell het tweede raceweekend met een negende tijd. De Britse had tijdens de oefensessie ook nog bijna een aanvaring met Sarah Moore, maar beide dames wisten een aanrijding in de derde sector ternauwernood te voorkomen. Moore – die vorige week als tweede aan de finish kwam – moest uiteindelijk genoegen nemen met een zeventiende tijd.

Na het half uurtje trainen staat de coureurs vanmiddag meteen de kwalificatie te wachten. Om 16.30 uur zal er gekwalificeerd gaan worden om de startvolgorde voor de race op zaterdag te bepalen.

