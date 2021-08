De kwalificatie van de W Series op Spa was nog maar net begonnen toen het helemaal verkeerd ging. Een regenbui maakte Eau Rouge verraderlijk en maar liefst zes rijdsters kwamen daar met een flinke crash achter. Een van hen was Beitske Visser. Zij werd na het incident ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, waar gelukkig geen breuken werden geconstateerd. Wel gaf ze daags na de crash toe dat ze nog pijn had. Dinsdag sprak Visser opnieuw met een select mediagezelschap, waarin ze aangaf dat het inmiddels iets beter gaat. “Zondag was denk ik de ergste dag. Toen had ik de meeste pijn, maar sindsdien is het beter geworden”, antwoordde ze op een vraag van Motorsport.com Nederland.

Na thuiskomst zaterdagavond ging de focus van Visser naar de aankomende race: de thuisrace op Circuit Zandvoort. Na een rustdag op zondag begon ze maandag met de voorbereidingen op de wedstrijd, die komende zaterdag wordt verreden. “Maandag ben ik met fysio begonnen om te proberen alles weer een beetje soepel te krijgen. Daar gaan we nu mee door tot aan het weekend”, aldus Visser. Hoewel ze nog steeds pijn heeft na de zware crash, verwacht ze dit weekend gewoon haar normale niveau te kunnen halen. “Ik denk het wel. Zandvoort is fysiek gezien de zwaarste baan die er is. Gelukkig is mijn nek oké, dat is denk ik het belangrijkste. Mijn ribben en mijn rug zijn er het ergste aan toe, maar tijdens de race zal ik zoveel adrenaline hebben dat ik daar waarschijnlijk niets van voel. De race is ook maar een half uur, dus dat moet wel goed komen.”

In theorie kan de medische keuring nog roet in het eten gooien en haar terugkeer dwarsbomen, maar Visser verwacht niet dat dit een struikelblok wordt. “Ik heb niets gebroken, dus ik zie daar geen problemen in.”

Titel uit het hoofd gezet, niets te verliezen in Zandvoort

De zware crash en het missen van de race op Spa-Francorchamps zijn misschien wel tekenend voor het seizoen dat Visser meemaakt. In 2019 streed ze tot de laatste race om de titel met Jamie Chadwick en dus was het doel om in 2021 voor de titel te gaan. Na vijf van de acht races staat ze echter slechts op de negende plek in de titelstrijd. Vissers conclusie over het seizoen tot dusver is dan ook helder: “Mijn seizoen is vrij simpel te omschrijven als een groot drama. We begonnen het seizoen met het doel om kampioen te worden, maar dat kan ik nu wel uit mijn hoofd zetten.”

In de openingsrace verloor Visser een plek op het podium doordat een concurrente haar aantikte en dat was het startsein van een moeizame campagne, waarin ze meermaals technische problemen had. “Dat was vooral met de motor. Dat leek voor Spa eindelijk opgelost met een nieuwe motor, maar die motor doet het nu natuurlijk ook niet meer. Dat geldt ook voor de auto, dus er wordt nu een compleet nieuwe auto opgebouwd. Ik hoop dat Spa het dieptepunt was, dat ik nu een ommekeer kan maken en dat het nu een keer goed gaat.” Dat ze terugkeert met een thuisrace, kan volgens Visser een voordeel zijn. “Voor heel veel rijders is het natuurlijk een nieuw circuit en ik ken het grootste deel van het circuit al. Ik hoop wel dat dit mij een voordeel gaat opleveren.” Bovendien kan ze meer risico’s nemen, want de titel heeft ze dus al uit haar hoofd gezet. “Dat denk ik wel, want ik heb helemaal niets te verliezen.”