Jos Verstappen ‘zeer tevreden’ na eerste dag Condroz Rally

De zaterdag van de Rallye du Condroz-Huy telde tien etappes: Heron, Villers-Le-Bouillet, Ombret-Stree, Marchin-Perwez en Solieres werden elk twee keer afgelegd. In de eerste cyclus eindigde Jos Verstappen als achtste, twaalfde, achtste, elfde en negende. Bij de tweede omloop scoorde de voormalig Formule 1-coureur negende, twaalfde, negende, zevende en zevende plaatsen. Dat bracht hem op de achtste plek in het klassement, op ruim 2.27 minuut achterstand van leider Nikolay Gryazin.

“Rallyrijen is nooit gemakkelijk”, zegt Verstappen op zijn persoonlijke website. “Zoals altijd waren de stages tijdens de tweede omloop natuurlijk anders vanwege alle modder en sporen. Proeven zijn nooit hetzelfde en dat maakt rallyrijden uitdagend en spannend. Daar doen we het voor. Als ik de tweede omloop vergelijk met mijn eerste, zit daar heel veel progressie in. Hoe vaker je hier rijdt, hoe beter het zal gaan. Condroz is één van de moeilijkste rally’s, maar ik ben zeer tevreden. Ik ben blij dat we de dag heel zijn doorgekomen en hopelijk kunnen we zondag rond die achtste plek finishen. Dat zou mooi zijn.”

De Rallye du Condroz-Huy eindigt zondag met acht proeven.