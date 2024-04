Jos Verstappen achtste bij debuut op gravel in Britse rally

Het Britse rallykampioenschap streek dit weekend neer in Wales voor de Rallynuts Severn Valley Stages, een wedstrijd over zeven proeven die voornamelijk op gravel verreden werd. Voor Jos Verstappen en navigator Renaud Jamoul was het een sprong in het diepe. Ze werkten niet eerder een rally af in Groot-Brittannië, maar ook reed Verstappen nog nooit een rally op gravel. Het verging de voormalig Formule 1-coureur goed. De overwinning bleef buiten bereik voor de combinatie in de Skoda Fabia RS Rally2, want die ging uiteindelijk naar Osian Pryce en Rhodri Evans. Voor Verstappen en Jamoul was er een achtste plek in het eindklassement.

Verstappen noteerde in de zeven proeven, die samen ruim honderd competitieve kilometers telden, twee achtste plaatsen en een negende plek als beste resultaten. Deze sterkere resultaten behaalde hij in de tweede fase van de rally, nadat hij de eerste proeven nog buiten de top-tien eindigde. "De eerste proeven waren ontzettend mistig", blikte de vader van F1-wereldkampioen Max Verstappen terug op zijn eerste gravelrally. "Gelukkig waren de pace notes goed. Maar we moesten het opbouwen, omdat we hier nog niet eerder hadden gereden. Het was een compleet nieuwe ervaring en totaal anders dan ik tot nu toe gewend was. We gingen ervoor, het was top."

Na afloop gaf Verstappen aan dat hij genoten had van zijn debuut in een rally op gravel, nadat hij zich tijdens eerdere tests al vermaakt had op deze ondergrond. "We hebben eerder in het zuiden van Frankrijk op gravel of eigenlijk zand getest. Dat beviel ons zo goed dat we op zoek zijn gegaan naar een mooie plek voor een rally op gravel. Vandaar dat we de Rallynuts Severn Valley Stages gedaan hebben", aldus Verstappen, die inmiddels enkele jaren actief is in de rallysport. "Ik heb genoten, maar het was tegelijkertijd echt moeilijk."