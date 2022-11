Kort voor het einde van de afsluitende dag botste de auto met nummer 22 op een muurtje en kwam op zijn zijkant terecht. Vervolgens raakte de bolide een groep toeschouwers, die op een plek stond waar dat eigenlijk verboden was. De organisatie van het Belgische rallykampioenschap (BRK) laat weten dat twee personen om het leven zijn gekomen. Een derde toeschouwer en een van de mannen in de wagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn buiten levensgevaar. “Zo’n noodlottig ongeluk is het verschrikkelijkste wat er kan gebeuren. Mijn medeleven gaat uit naar de naaste familie, vrienden en betrokkenen”, vertelt Jos Verstappen aan Verstappen.com. “Dat we als zesde zijn gefinisht is een resultaat wat er nu niet meer toe doet. De Condroz Rally is een hele mooie rally, maar het is ontzettend triest dat die helaas zo geëindigd is. Ik vind het heel erg wat er gebeurd is.”

Het werd een rallyweekend waarin Verstappen zaterdag de achtste plek bemachtigde, om op zondag nog twee plekken te klimmen. Het was voor Verstappen senior zijn eerste optreden in de Rallye du Condroz-Huy en dus was het zaterdag nog aftasten. Zondag ging het met meer parcourskennis een stuk beter. De afsluitende dag kende vier proeven: Ouffet-Terwagne, Ramelot, Bas-Oha-Wanzoul en Verlaine-Jehay. Alle stages werden twee keer gedaan. In zijn eerste pogingen behaalde Verstappen respectievelijk de achtste, tiende, zeventiende en zevende plek. In de tweede cyclus verbeterde hij zich naar een zevende, zesde, zevende en vijfde positie. Met zijn totale tijd - twee dagen bij elkaar opgeteld - van 1:42.21.1, gaf hij iets meer dan vier minuten toe op de winnaar.

"Het was lastig met verschillende soorten asfalt en modder in de bochten. Dan moet je daar op slicks goed op anticiperen, ook omdat het tijdens de laatste twee stages begon te regenen en het spekglad werd", vervolgt de vader van regerend wereldkampioen Max Verstappen. De navigator in de Citroën C3 Rally2 heeft volgens Jos goed werk geleverd. "Daar ben ik heel blij mee. Het ging op zondag beter dan op zaterdag. Ik kon meer pushen en zat dichter bij de kop. Vorig jaar ben ik voor het eerst bij een rally gaan kijken, dat was hier in Condroz. Ik ben nu pas acht rally’s verder en we zijn hier zesde geworden. Dat is een goed resultaat.”