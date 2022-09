Na de zes proeven op vrijdag bezette Jos Verstappen de vijfde plaats in het algemeen klassement. Zaterdag eindigde de Hellendoorn Rally met tien etappes. In de Citroën C3 Rally2 met Harm van Koppen als copiloot opende Verstappen de dag met een vierde plek op de Beuseberg, gevolgd door een achtste plaats op Markelo. In de tweede run van beide proeven ging het met twee derde posities nog beter voor Verstappen. Door het wegvallen van Bob de Jong schoof hij bovendien op naar de vierde stek in het klassement.

Daarna werden de proeven Ypelo, Hoge Hexel en Hellendoorn elk twee keer afgewerkt. Verstappen noteerde in de eerste cyclus achtereenvolgens een vijfde, derde en derde plek. In de tweede ronde voegde de voormalig Formule 1-coureur daar een vierde, vijfde en vijfde plaats aan toe. Daarmee stelde hij zijn vierde positie in het eindklassement veilig.

Het is voor Verstappen zijn eerste jaar in de rallysport. Gevraagd naar de grootste uitdaging, antwoordde hij na de vrijdagse proeven tegenover Verstappen.com: “Dat de notes bij mij aankomen, maar ook het maken van de notes. Vrijdagavond was het donker en nat, en het regende. Je ziet eigenlijk niet waar je heen moet. In zo’n situatie ben je zo geconcentreerd op het rijden dat het af en toe moeilijk is om de aanwijzingen van Harm te verwerken. Dat heeft te maken met ervaring in het luisteren naar en het verwerken van notes.”

Verstappen heeft het in elk geval naar zijn zin in de rallysport. “Ik beleef er heel veel plezier aan. We gaan zeker door en hebben plannen voor volgend jaar, die we nu met het team bespreken. We blijven rally rijden, want dit is leuk”, zei hij. Eerst richt Verstappen zich weer op zijn zoon Max, die hard op weg is naar titelprolongatie in de Formule 1. “Ik wil eigenlijk alle wedstrijden erbij zijn, voor het geval dat het gebeurt. Ik ga zeker naar Singapore en afhankelijk van hoe het er daarna uitziet, vlieg ik met Max door naar Japan”, besloot hij.