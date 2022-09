De proeven Hallerhoek, Mageleresch en Daarle werden vrijdagavond elk tweemaal afgewerkt. In de eerste cyclus eindigde Jos Verstappen, die uitkomt in een Citroën C3 Rally2 met Harm van Koppen als copiloot, als zesde, zesde en zevende. Dat leverde hem de zesde plaats algemeen op, met 42 seconden achterstand op leider Sebastien Lefebvre. In de tweede cyclus noteerde Verstappen achtereenvolgens een vijfde, zevende en zesde positie. Daarmee klom hij naar de vijfde plek algemeen, op 1.26 minuut van koploper Lefebvre.

Aangezien de proeven op vrijdagavond plaatsvonden, kreeg Verstappen te maken met donkere omstandigheden. Dat was nieuw voor hem. “In het donker wordt het er voor mij niet gemakkelijker op. Als je wat ouder wordt, is het normaal dat je dan wat minder ziet. Ik probeer me aan te passen aan de omstandigheden”, zei de voormalig Formule 1-coureur in aanloop naar de Hellendoorn Rally op Verstappen.com.

“Het is de eerste keer dat we meedoen met de Hellendoorn Rally, dus dat maakt het moeilijk”, vervolgde Verstappen zijn vooruitblik op het evenement. “We gaan ons best doen en zien dan na afloop wel waar we staan. We rijden zoveel mogelijk wedstrijden om ervaring op te doen en bij de toppers in de buurt te komen. De tijden die we rijden zijn goed, maar nog niet goed genoeg. We moeten gewoon blijven rijden, blijven leren, ervaring opdoen en samen met m’n copiloot ervoor zorgen dat onze notes beter worden. Dat is rally, dat hoort erbij.”

De Hellendoorn Rally eindigt zaterdag. Dan staan er tien proeven op het programma.