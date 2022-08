De WK-rally in Ieper eindigde zondag met vier proeven, waarin Jos Verstappen achtereenvolgens 25ste, 26ste, 24ste en 25ste algemeen werd. In het algemeen klassement speelde de voormalig Formule 1-coureur geen rol van betekenis meer, nadat hij zaterdag in de eerste middagproef van de baan ging en daardoor de volgende drie proeven miste. Verstappen had zich eerder op zaterdag nog van P25 tot P20 overall opgewerkt.

Verstappen, die dit weekend zijn debuut in het WRC maakte, is tevreden over de slotdag in Ieper. “Het ging vandaag goed”, zegt hij op Verstappen.com. “Mijn beperkte kennis van het parcours speelt mij parten, maar daarom zijn we hier en doen we mee aan deze rally: om veel te leren en ervaring op te doen. Het was voor zowel mijzelf als mijn copiloot de eerste keer dat we in Ieper reden. Je weet hoe moeilijk Ieper kan zijn en zaterdag werden we verrast. Het is ontzettend jammer van die uitvalbeurt, want anders hadden we een mooie klassering kunnen neerzetten. Maar ik ben blij dat we vandaag weer mee konden doen en ben tevreden. We hebben veel kunnen leren en ik ben trots dat we gefinisht zijn.”

Verstappen kwam met een Citroen C3 van DG Sport Competition uit in de WRC2-klasse. Daarin ging de winst in Ieper naar Stephane Lefebvre. Op het hoogste niveau, het WRC, was de eindzege voor Ott Tänak. De Est sloeg toe, nadat thuisrijder Thierry Neuville zaterdag crashte in leidende positie.