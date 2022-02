Villeneuve: “Kwalificatie voor Daytona 500 geeft enorme voldoening”

De wereldkampioen Formule 1 van 1997 doet deze week met het Nederlandse Team Hezeberg mee aan de Daytona 500. In de voorgaande dagen moest gevochten worden voor plaatsing in de grote race. Dat lukte zonder omweg. Met de Hezeberg Engineering Systems Ford Mustang klokte Villeneuve de 36ste tijd in de kwalificatie en dat was goed voor een van de kwalificatieplekken voor de zogenaamde non-charter teams. Een bijzondere prestatie, vindt Villeneuve.

Gevraagd waar hij het kwalificeren voor de Great American Race plaatst in zijn prestaties, zegt Villeneuve: “Heel hoog. Het is natuurlijk geen overwinning, het is anders dan een overwinning in de Indy 500 of het F1-kampioenschap. Maar op dit moment in mijn loopbaan is dit wel bijzonder. Veertien jaar geleden probeerde ik me voor het laatst te kwalificeren. Met dit kleine team is het fantastisch om de grote race te halen. We hadden geen steun van een groot team om de auto klaar te maken en het is ook onverwacht dat we het op basis van tijd gehaald zouden hebben, dus wat dat betreft zit dit net achter de grote overwinningen. Dat we op dit niveau mee kunnen is geweldig en ik realiseer me tijdens het rijden niet dat ik de vijftig gepasseerd ben en dat is goed. Als het zo blijft, zie ik mezelf nog niet zo snel stoppen.”

Jacques Villeneuve vindt rechtstreekse plaatsing voor de Daytona 500 een van de grote prestaties uit zijn loopbaan Foto: Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Menigeen dacht dat de carrière van Villeneuve als professional wel voorbij was, maar een overwinning in het Europese NASCAR-kampioenschap in Zolder gaf de Canadees een nieuwe impuls. “Het geeft wel voldoening en het is fijn, ik heb wel een paar keer gehoord dat mijn tijd voorbij was”, aldus Villeneuve. “De honger is nooit verdwenen en mijn ervaring helpt me nog altijd, tot de dag komt dat ik mijn voet van het gaspedaal haal als ik bang ben of je geen adrenaline meer voelt. Als je geen positief gevoel meer krijgt van de racerij, dan moet je stoppen. Tot dat moment komt, is de ervaring alleen maar nuttig.”

Het Nederlandse Team Hezeberg heeft zich van de diensten van Villeneuve verzekerd tot coureur Loris Hezemans voldoende ervaring en snelheid heeft op de grotere ovals waarop in het NASCAR-kampioenschap gereden worden. Villeneuve had zijn bedenkingen bij kwalificatie voor de Daytona 500, zeker op snelheid. Het zorgde er ook voor dat de routinier niet het onderste uit de kan hoefde te halen tijdens de Duels van donderdagavond. Daar eindigde Villeneuve op de 21ste en laatste plaats. “Ik wist zeker dat we de snelheid niet hadden om op tijd door te gaan en dacht dat we het in de Duels moesten doen, maar de wagen was goed te rijden en het was makkelijk om vloeiend te zijn. Het verschil was heel klein hoor.”

Het team wordt gerund door Toine Hezemans en zakenpartner Ernst Berg met technische ondersteuning van Reaume Brothers Racing. Als het team zondag een sterk optreden heeft, is het niet uitgesloten dat het team op meer ovals van de NASCAR Cup Series gaat starten. Hezemans stapt in ieder geval in tijdens races op de diverse road courses.