In de 64ste editie van The Great American Race vlogen de favorieten er bij bosjes uit. Al in het eerste deel van de race vloog rookie Harrison Burton over de kop in een crash die veroorzaakt werd door een duwende Brad Keselowski. Ondanks het duw- en trekwerk won Keselowski de eerste van drie etappes wel in de Daytona 500. Ook Denny Hamlin en William Byron vlogen door de crash uit de wedstrijd. Burton kwam er het slechtste vanaf, maar ook hij bleef ongedeerd in het incident waar zijn auto enige tijd door de lucht vloog.

In totaal zou de wedstrijd zeven keer onderbroken worden met een caution, een keer moest er zelfs een rode vlag aan te pas komen. Het was derhalve niet verrassend dat de wedstrijd in overtime terechtkwam, een manier om ervoor te zorgen dat de race niet eindigt achter de safety car. In die slotfase reed Cindric aan kop en die wist hij met behulp van zijn teamgenoot Ryan Blaney te behouden. Blaney probeerde het nog via de buitenkant in de laatste honderden meters, maar Cindric gooide de deur hardhandig dicht. Bubba Wallace kwam via de binnenkant nog dichtbij en het kwam zelfs nog even tot contact tussen de beide coureurs. Uiteindelijk won Cindric met een voorsprong van 36 duizendsten.

Voor Cindric was het pas zijn achtste start in de NASCAR Cup Series en zijn tweede deelname in de Daytona 500. Hij droeg zijn overwinning op aan teambaas Roger Penske, die zondag zijn 85ste verjaardag vierde.

Villeneuve net buiten top-twintig bij Daytona 500-rentree

Het Nederlandse Team Hezeberg debuteerde met Jacques Villeneuve in de Daytona 500. De oud-wereldkampioen Formule 1 kon de pas van het grote peloton in de eerste helft van de race goed bijhouden, maar viel door verschillende factoren uiteindelijk toch terug. Aan de finish had Villeneuve een achterstand van 3 ronden en dat bracht hem tot de 22ste plaats. Een respectabel resultaat gezien de lastige aanloop. Kort voor de start van het kroonjuweel van het NASCAR-seizoen moest de motor van de machine nog vervangen worden.