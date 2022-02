Villeneuve plaatst zich met Team Hezeberg voor Daytona 500

Villeneuve behoorde in de kwalificatiesessie voor de Daytona 500 tot de twee snelste coureurs die niet vast deel uitmaken van het NASCAR Cup-veld. Daarmee heeft hij plaatsing voor de grote race van aanstaande zondag afgedwongen. Algemeen schopte de Canadees het tot de 36ste tijd. Met die tijd staat Villeneuve ingedeeld in de tweede Duel-race, die in de nacht van donderdag op vrijdag Nederlandse tijd gereden wordt. De andere non-charter die zich plaatste was Noah Gregson namens Beard Motorsports.

Team Hezeberg is een initiatief van oud-coureur Toine Hezemans en ondernemer Ernst Berg. Ze hebben met de introductie van de Next Gen-wagens de handschoen opgepakt om op het hoogste niveau van de Amerikaanse stockcarracerij uit te komen. Vorig jaar deed het team al enkele races met Loris Hezemans in de Xfinity Cup, het tweede niveau. Hezemans heeft nog niet genoeg ervaring en snelheid opgebouwd om op de zogenaamde Superspeedways uit te komen, het team verzekerde zich daarom van de diensten van Villeneuve. Het team heeft zich ten doel gesteld om alle races op zogenaamde road courses af te werken met Hezemans.

De toonaangevende formatie Team Hendrick was buitengewoon dominant tijdens de eerste kwalificatie met de nieuwe generatie NASCAR Cup-wagens. Regerend kampioen Kyle Larson voerde het drietal van die formatie aan voor Alex Bowman en William Byron.

De Daytona 500 wordt aanstaande zondag verreden en start om 20.30 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd wordt volledig uitgezonden op Ziggo Sport Racing.

