Waarom Ziggo direct een serieuze test staat te wachten met de MotoGP-rechten

Het is niet de eerste keer dat Ziggo Sport de MotoGP-rechten krijgt. Tot 2015 waren de rechten van het grootste tweewielerkampioenschap in handen van Sport1, de voorloper van wat we nu kennen als Ziggo Sport. Daarna kocht Eurosport de rechten en was de MotoGP weer te zien op het open net. Deze sportzender, onderdeel van de Discovery Group, noemde de aanwezigheid van de MotoGP een van de belangrijkste pijlers in het pakket. De laatste jaren kunnen we echter constateren dat het wielrennen een belangrijker aandeel heeft gekregen. Mede door het aantrekken van steeds meer wedstrijden uit die sport werd de MotoGP soms van het open kanaal gedrukt, of meer recent door de Olympische Spelen in Tokio. Ook van dat evenement had Eurosport de uitzendrechten. Dat werd onder meer als hinderlijk ervaren omdat de motorracerij dan naar het tweede kanaal of de streamingdienst verdrongen werd. Niet geheel onlogisch overigens, de exclusieve uitzendrechten van bijvoorbeeld de drie weken durende Ronde van Italië doen wat betreft inkomsten meer dan één van de zeventien/achttien MotoGP-races in een seizoen. Zo simpel ligt het natuurlijk ook. Frustrerend is het wel voor een kijker, die vooral regelmaat wenst en nodig heeft om een vaste volger te blijven van de sport.

Wat gebeurt er na het stoppen van Valentino Rossi?

Wel kunnen we stellen dat de MotoGP-cijfers er de afgelopen jaren niet op vooruit zijn gegaan. Waar dat precies mee te maken heeft is voer voor nog een ander artikel, aan de amusementswaarde van het kampioenschap kan het eigenlijk niet gelegen hebben. Ook met de spanning zit het wel goed. Afgelopen weekend stonden voor het eerst sinds 1972 zes verschillende merken in de top-zes, de MotoGP is bijzonder competitief en zit wat dat betreft in een gouden tijdperk. De grote vraag wat betreft het kijkende publiek is toch wel wat er gaat gebeuren als Valentino Rossi volgend seizoen niet meer op de grid staat. De Italiaan is mondiaal de meest invloedrijke coureur aller tijden. Ook al reed Rossi de laatste jaren niet vaak meer voorin mee, de flamboyante Italiaan heeft nog altijd een trouwe fanschare die geen enkele zondagmiddag overslaat als de knalgele #46 op de grid plaatsneemt.

Maar Rossi heeft eerder deze zomer aangekondigd dat hij na 26 Grand Prix-seizoenen stopt op twee wielen. Elke rijder is vervangbaar, maar ook bij MotoGP-promotor Dorna kijkt men met argusogen naar de toekomst. Hoe ziet het post-Valentino Rossi-tijdperk eruit? Want of je nu een fan bent van de 42-jarige Italiaan bent of niet, met zijn charisma en sportieve prestaties heeft Rossi een onmiskenbare rol gespeeld in de opkomst van de MotoGP op het wereldtoneel. Door wereldster Rossi maakte ook Mevrouw Van Zetten uit Tiel (vrij naar Mart Smeets) kennis met wat nu de MotoGP is. Blijven de Rossi-fans ook na zijn vertrek hangen? Met de VR46 Academy heeft de Rossi BV ervoor gezorgd dat zijn fans kunnen aanhaken bij een jongere coureur, maar gaat dat ook gebeuren? Het zijn interessante én relevante vragen voor de mensen van Ziggo Sport.

MotoGP is meer dan bijvangst voor Ziggo

Het eerste contractjaar wordt wat dat betreft meteen eentje van de waarheid voor Ziggo Sport. Het investeren in een relatief bekende sport is daarom belangrijk en die ruimte is er na de verloren wapenwedloop om de Formule 1-rechten. Met het vertrek van de Formule 1 naar de Scandinavische streamingdienst ViaPlay krijgt de nieuwe zender alle ruimte om de MotoGP te brengen. Die ruimte moet er overigens ook zijn. De beide klassen clashen tegenwoordig zeer regelmatig en dat betekent dat een reguliere televisiezender eigenlijk bijna onmogelijk beide kampioenschappen de aandacht kan geven die het verdient. Ondanks dat de MotoGP-rechten een interessante bijvangst zou zijn voor Viaplay is het misschien maar beter dat de rechten nu bij een andere partij terechtkomen. Ziggo had daarentegen een nieuwe ‘headliner’ nodig na het verliezen van de Formule 1

In de aankondiging schrijft het bedrijf dat “Ziggo Sport bovendien geregeld de MotoGP met studio-uitzendingen zal omlijsten en het verslag en commentaar live vanaf locatie verzorgen.” De precieze details moeten nog uitgewerkt worden, ook is nog niet duidelijk of het vertrouwde commentaarteam van Eurosport mee gaat verhuizen naar Ziggo. Smaken verschillen wat betreft de invulling van het commentaar, maar met de kennis van de sport zit het bij de huidige crew van Frank Weeink en voormalig crew-chief Peter Bom wel goed. Weeink deed in het Sport1-tijdperk ook commentaar van de MotoGP-wedstrijden, dus het is goed voorstelbaar dat zij volgend seizoen meeverhuizen. Bom verstuurde dinsdag een tweet in reactie op het nieuws waarin hij zinspeelde erop dat hij niet meegaat naar Eurosport. Voor duidelijkheid daarover zullen we nog even geduld moeten hebben.

Het Verstappen-effect op herhaling?

En wat er dan gaat gebeuren met het WK Superbikes, dat eveneens valt onder de vlag van Dorna? De rechten van het kampioenschap met Michael van der Mark blijven tot en met 2025 in handen van Eurosport nadat er eerder dit jaar een nieuwe deal gesloten werd. De MotoGP is samen met Moto2 en Moto3 vanaf volgend seizoen voor tenminste drie seizoenen te zien bij Ziggo Sport, dat gratis te zien is voor abonnees van de gelijknamige kabeldienst. Met enkel Bo Bendsneyder is ons land op dit moment niet heel ruim vertegenwoordigd in de Grand Prix-paddock, maar mogelijk komt daar met een nieuwe lichting jong talent verandering in. Met Colin Veijer en Zonta van den Goorbergh rijden er in de Red Bull Rookies en het Junior WK enkele interessante coureurs rond die het mogelijk tot de Grand Prix-paddock schoppen. Ziggo Sport had enkele jaren geleden de jackpot toen het voor de doorbraak van Max Verstappen de F1-rechten binnen wist te halen. Of de nieuwe lichting kan zorgen dat ook de MotoGP voor de kabelaar een goudmijn is? De tijd zal het uitwijzen.