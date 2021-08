Viñales maakt eerste Aprilia-meters, Morbidelli terug op de motor

Viñales werd eerder deze maand bij Aprilia gepresenteerd nadat hij voor de zomerstop zijn vroegtijdige vertrek bij Yamaha wereldkundig maakte. De Spanjaard werd vervolgens na de Grand Prix van Stiermarken op non-actief gezet en op staande voet ontslagen door zijn werkgever. Het unieke aspect van de breuk met Yamaha was dat de coureur directe vrijheid kreeg om aan de slag te gaan bij Aprilia. Het startpunt van die samenwerking was een test in Misano om Viñales aan de sterk verbeterde RS-GP te laten wennen. Het is nog niet zeker of Viñales dit seizoen nog gaat racen voor Aprilia, hier komt na de test mogelijk meer duidelijkheid over.

De opvolger van Viñales bij het Yamaha-fabrieksteam lag tot voor kort in de lappenmand, maar is ook op de weg terug. Franco Morbidelli kwam dinsdag voor het eerst sinds de Duitse Grand Prix in juni weer in actie. De Italiaan kwam voor de TT van Assen ten val bij een training en moest onder het mes. De vice-kampioen van afgelopen seizoen kampte daarvoor ook al met een knieblessure en er werd besloten om vervroegd een operatie in te lassen. Met zijn aanstaande promotie naar het fabrieksteam, de tegenvallende prestaties met de 2019-machine en de gemiste races was er namelijk weinig reden om met die blessure door te rijden.

Na zijn terugkeer in de MotoGP gaat Morbidelli direct naar het fabrieksteam, dat zal gebeuren tijdens de Grand Prix van San Marino. Tijdens de test van dinsdag maakte de Braziliaanse Italiaan meters op een Superbike van Yamaha. Cal Crutchlow neemt de aankomende Grand Prix van Aragon nog voor zijn rekening in het fabrieksteam. Na het vertrek van Morbidelli bij Petronas Yamaha SRT, zal Andrea Dovizioso bij dat team terugkeren in de MotoGP. Daarvoor is inmiddels een mondeling akkoord gesloten tussen de betrokken partijen.

Ook Ducati was met een aantal coureurs aanwezig op Misano. Testrijder Michele Pirro kwam met de MotoGP-machine in actie. Pecco Bagnaia, Johann Zarco en Luca Marini kwamen met de Panigale V4 op de baan, Enea Bastianini voegt zich woensdag nog bij de coureurs van Ducati. KTM liet testrijders Dani Pedrosa en Mika Kallio rijden terwijl HRC Honda met testrijder Stefan Bradl meters maakt om de RC213V te verbeteren.