Morbidelli neemt crew-chief Forcada niet mee naar Yamaha

Sinds zijn overstap naar het Petronas SRT-team heeft Franco Morbidelli altijd succesvol samengewerkt met de Catalaanse crew-chief. Bij Petronas Yamaha SRT wonnen Morbidelli en Forcada drie races in 2020 en eindigden ze op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Voor dit seizoen hield Morbidelli vast aan zijn motor van vorig jaar, in feite een 2019-model van de Yamaha M1. Met het geforceerde vertrek van Viñales is Morbidelli de ideale man om de overstap te maken naar de hoofdmacht.

Morbidelli is momenteel nog herstellende van een knieblessure, maar hij keert naar verwachting tijdens de Grand Prix van San Marino terug. Teambaas Lin Jarvis maakte op Silverstone bekend dat Morbidelli vervroegd de overstap maakt naar het fabrieksteam, om alvast te wennen aan het nieuwe team en de fabrieksmachine. Andrea Dovizioso neemt bij SRT zijn plek over voor de rest van het seizoen en blijft naar verwachting ook volgend seizoen.

Motorsport.com heeft intussen vernomen dat Ramon Forcada rechtstreeks onder contract staat bij Petronas Yamaha SRT en dus met Dovizioso het seizoen afmaakt bij het satellietteam. Morbidelli zal na zijn terugkeer werken met de ervaren Silvano Galbusera, die eerder dit jaar terugkeerde in de paddock toen Yamaha Viñales’ crew-chief Esteban Garcia de laan uitstuurde. Het is niet duidelijk of Morbidelli en Forcada volgend seizoen herenigd worden.

Forcada werkte van 2008 tot en met 2018 voor het fabrieksteam. In die tijd werkte Forcada jarenlang succesvol samen met Jorge Lorenzo, met wie hij drie wereldtitels won. Daarna bleef de Spanjaard toen Maverick Viñales bij het fabrieksteam kwam, maar die relatie hield geen stand en Forcada werd halverwege 2018 vervangen voor Esteban Garcia.

Het Sepang Racing Team houdt na dit seizoen op te bestaan, maar het management onder leiding van Razlan Razali en Johan Stigefelt gaat wel door met een nieuwe entiteit. Het nieuwe team wordt later deze maand in Misano gepresenteerd.