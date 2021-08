SRT vertrekt uit MotoGP, presentatie nieuw team in Misano

SRT debuteerde in 2015 op de Moto3-grid in de Grand Prix-paddock en breidde de activiteiten in 2018 uit naar Moto2. Een jaar later kwam de formatie uit Maleisië als Yamaha-satellietteam op de MotoGP-grid. Coureurs van het team genoten de afgelopen jaren fabriekssteun van Yamaha, waarmee het team nauwere banden had met de fabriek dan voorganger Tech3. Gedurende de periode in de MotoGP won SRT zes GP’s, Franco Morbidelli eindigde afgelopen jaar als hoogstgeplaatste Yamaha-coureur op de tweede plaats in het kampioenschap.

Tijdens de Oostenrijkse Grand Prix werd duidelijk dat Petronas zich zou terugtrekken als titelsponsor van het team, Motorsport.com kon melden dat de operaties in Moto2 en Moto3 zouden stoppen. Nu heeft SRT bekend gemaakt dat het vertrekt uit de drie klassen, maar dat teambaas Razlan Razali en teammanager Johan Stigefelt onder een nieuwe entiteit doorgaan in de MotoGP. Tijdens het raceweekend in San Marino gaan ze daar meer details over bekendmaken.”

Waar ligt de toekomst van Wilco Zeelenberg?

Een van de meest interessante vragen rond het vertrek van SRT uit de MotoGP is wat teammanager Wilco Zeelenberg gaat doen. Zijn naam werd eerder in verband gebracht met Suzuki, waar men overweegt om een opvolger van Davide Brivio te halen. De opvolger van SRT zal naar verluidt ondersteund worden door Withu, een Italiaans bedrijf dat haar sponsorschap flink gaat opschalen.

Oud-Ducati-coureur Andrea Dovizioso is in verband gebracht met een zitje bij het nieuw te vormen team. Hij neemt dan de plek over van Morbidelli, die op zijn beurt promoveert naar de fabrieksstal van Yamaha. Dat is weer het gevolg van het plotselinge vertrek van Maverick Viñales.