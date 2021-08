Dovizioso maakt in Misano MotoGP-comeback bij Yamaha

Het nieuws werd eerder deze week al gebracht door Motorsport.com en zondagmiddag bevestigd door Yamaha-teambaas Lin Jarvis. In gesprek met het Britse BT Sport verklaarde hij: “We zijn er min of meer uitgekomen met Dovizioso en zijn management. We hebben een plan. Het is nog niet getekend, maar er zijn ook geen echte obstakels meer. We werken eraan dat hij in Misano terugkeert en dat hij de rest van dit seizoen op de motor van Franky [Morbidelli] rijdt en volgend jaar het complete seizoen.”

Dovizioso vertrok vorig jaar bij het Ducati-fabrieksteam en werkte dit jaar enkele testdagen af voor Aprilia. Hij overwoog bij het merk uit Noale terug te keren in de koningsklasse, maar terughoudendheid over een eventueel racezitje zorgde ervoor dat Aprilia richting Maverick Viñales schakelde toen hij zijn vertrek bij Yamaha bevestigde.

Met de komst van Dovizioso ligt de weg vrij voor Morbidelli om de overstap te maken naar het fabrieksteam. De vice-kampioen van 2020 is momenteel aan het herstellen van een knieblessure en keert waarschijnlijk tijdens de Grand Prix van San Marino terug. Hij vult dan de plek van Viñales bij het fabrieksteam in. "We hebben de kans om Franco te promoveren. Hij rijdt natuurlijk al drie jaar bij ons en we houden hem in de gaten. Zijn promotie ligt voor op schema, hij stapt over naar het fabrieksteam en we hebben voor hem een duidelijk plan voor hem en zijn management. Hij is fabrieksrijder in 2022 en met die gedachte is het logisch om hem zo snel mogelijk in te passen bij het fabrieksteam."

Morbidelli krijgt van Yamaha alle tijd om fit te worden na zijn blessure. "Zijn herstel gaat goed, hij kan binnenkort weer op de motor stappen. [De volgende race in Aragon] is een mogelijkheid, maar we hebben geen haast. Het heeft geen zin om het te forceren. Als alles goed gaat zien we hem in Misano."

Diverse kandidaten voor tweede zitje

Met de komst van Dovizioso in Misano is het nog de vraag wie de Grand Prix van Aragon voor zijn rekening neemt. Jarvis sluit niet uit dat Jake Dixon over twee weken terugkeert, maar Motorsport.com kon eerder melden dat ook Xavi Vierge een aanbod heeft gehad om de wedstrijd op MotorLand Aragon op de MotoGP-machine te rijden. De Catalaan twijfelt echter omdat de 2019-versie van de Yamaha M1 niet heel competitief is.

Voor volgend seizoen ligt het tweede zitje nog volledig open, stelt Jarvis. “We hebben nog geen plan voor volgend jaar. Jake [Dixon] is mogelijk een van de opties, maar ook Darryn [Binder] is een van de kandidaten waar we mee praten. We hebben nog geen besluit genomen, maar dat is ook niet onze eerste prioriteit op dit moment. Over vier weken zullen we meer weten.”

Wel heeft Jarvis uitgesloten dat WSBK-coureur Toprak Razgatlioglu op korte termijn naar de MotoGP overstapt. De Superbikes WK-leider wil in ieder geval “een of twee kampioenschappen” winnen voordat hij nadenkt over de stap naar de Grand Prix-paddock.