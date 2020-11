Van den Goorbergh junior debuteert in 2020 in Junior WK Moto3

Van den Goorbergh, die op 1 december 15 jaar oud wordt, kwam dit seizoen voor de tweede keer uit in de Red Bull Rookies Cup en in de Hawkers European Talent Cup. In het HETC won Van den Goorbergh maar liefst vier races, maar moest hij het Colombiaanse talent David Alonso voor zich dulden. In de Red Bull Rookies Cup eindigde Van den Goorbergh achter de Spaanse enclave op de achtste plaats. In 2021 is het tijd voor een nieuwe stap en voor het doorstoten naar de GP’s is het Junior WK Moto3 de laatste halte.

“We hebben een apart seizoen achter de rug”, schreef Van den Goorbergh senior in een terugblik. “De richtlijnen vanwege COVID-19 maakten het reizen dit jaar tot een ware uitdaging. Desalniettemin hebben we een volledige kalender af kunnen werken in het HETC als de Red Bull Rookies. In beide kampioenschappen was Zonta prominent aanwezig met zelfs een aantal overwinningen en een schitterende tweede plaats in de eindstand. Ook was hij de eerste niet-Spanjaard in de Rookies Cup, een achtste plaats mocht er wezen.”

Van den Goorbergh sprak met verschillende teams over een zitje in het Junior WK, maar dit was financieel een grotere opgave: “Je mag best weten dat een goed topteam toch al gauw 200.000 tot 250.000 euro vraagt voor een zitje, geen kleinigheid dus. Daarbij komt dan ook nog dat je zelf weinig tot geen invloed meer hebt op de gang van zaken.” Na gesprekken met een bekend Moto3-team kwam Van den Goorbergh tot de conclusie dat het mogelijk was om een eigen team te starten: “Zij boden hulp aan met kennis en materiaal. Het is wel met de achterliggende gedachte dat ik dan weer mijn eigen team zou gaan runnen en dat we ook in eigen kleuren kunnen gaan rijden. Geen eenvoudige klus in dit sterke deelnemersveld. Ik heb er echter niet heel lang over na hoeven denken, dit soort kansen komt maar eenmaal voorbij.”

Zonta krijgt volgend seizoen een Honda Moto3-machine tot zijn beschikking. In het CEV Junior WK zijn de machines een jaar ouder dan het materiaal dat op GP-niveau gebruikt wordt. “Het is zeker niet de gemakkelijkste richting, maar de weg die we zijn ingeslagen werkt. Dat was dit grote team ook niet ontgaan.” Het betekent overigens ook dat Van den Goorbergh na twee seizoenen niet terugkeert in de Red Bull Rookies Cup. “Die mogelijkheid [om te blijven] was er wel, maar de volledige focus kan in mijn ogen maar op één serie liggen.”