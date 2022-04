De positieve reacties na de MotoGP-wintertest in Indonesië staan in schril contrast met de teksten van de coureurs na de vijfde ronde van het kampioenschap, afgelopen weekend in Portugal. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo toonde daar dat Yamaha hem hard nodig heeft: hij domineerde en zag de rest van de rijders pas in parc fermé terug. De eerste Honda aan de meet? Marc Marquez op de zesde plaats, op meer dan zestien seconden van de winnaar.

Marquez vocht een groot deel van de race met zijn jongere broer en Honda-merkgenoot Alex Marquez, die voor LCR uitkomt. De zesvoudig MotoGP-kampioen wist zijn broer uiteindelijk te kloppen, Pol Espargaro zat daar nog weer een stuk achter op de negende plaats. De diversiteit van de feedback op de compleet vernieuwde 2022-motorfiets, die het team voor het eerst sinds 2019 weer een titel moet opleveren, was groot in Portimao. “Sinds het voorseizoen voel ik me niet meer goed met de motor”, zegt Marquez, die de afgelopen weken veel minder agressief racet dan hij normaal deed. “Sommige Honda-rijders noemen dit een fantastische motor, maar ik heb al gewaarschuwd dat de omstandigheden tijdens de test ideaal waren. Er lag veel rubber op de baan en dat heeft niets te maken met de condities die we treffen tijdens een GP-weekend."

Zonder een naam te noemen doelde Marquez op Pol Espargaro. De voormalig KTM-rijder was enkele maanden terug dolenthousiast over de nieuwe Honda, terwijl Marquez heel terughoudend was over het potentieel van het nieuwe prototype. Sinds het debuut van de nieuwe Honda heeft Espargaro de grip gevonden waar hij naar zocht bij het oude model. Tijdens de wintertesten in Sepang en Mandalika was hij de snelste, ook tijdens de openingswedstrijd in Qatar ging het behoorlijk goed. Daar eindigde hij op het podium nadat hij een groot deel van de race aan de leiding ging.

Pol Espargaro begon het seizoen met de derde plaats in Qatar, maar heeft sindsdien geworsteld. Foto: Akhil Puthiyedath

Twee weken later op Mandalika was van die euforie nog maar weinig te merken. Het merk werd geteisterd door problemen als gevolg van een oude bandenconstructie, die Michelin uit bittere noodzaak had meegenomen. De omstandigheden op het circuit waren te extreem voor de normale banden, zo bleek tijdens de test. Als gevolg daarvan verdween alle grip uit de machine en de gemotiveerde Marquez ging in vijf sessies maar liefst vier keer tegen de vlakte. De laatste crash was het meest heftig. Marquez sloeg met zijn hoofd tegen de grond en moest de race laten schieten. Uiteindelijk kwam de diplopie, het dubbelzien, terug en moest hij zelfs de race in Argentinië laten schieten.

Op Termas de Rio Hondo reed Espargaro op de vierde plek toen hij in de achtervolging op Suzuki-rijder Alex Rins crashte. De overzeese campagne werd afgesloten in Austin, waar Espargaro door maagproblemen niet heel competitief was en als dertiende eindigde. Marquez maakte een dramatische start en kwam als laatste in de eerste bocht. Met de zesde plek hield hij de schade beperkt.

Marc Marquez was zondag in de Grand Prix van Portugal langzamer dan tijdens die dezelfde race een jaar eerder, zijn eerste wedstrijd na acht maanden blessureleed MotoGP-verslaggever Oriol Puigdemont

En zo kwam Honda in Portugal met het doel om de rumoerige openingsfase van het seizoen achter zich te laten. De rangschikking in de MotoGP wordt immers vaak in Europa pas echt zichtbaar. Een eenvoudig weekend werd het niet, dat had alles te maken met de onafgebroken regen in de Algarve. Dat maakte het onmogelijk om fatsoenlijke data op te halen in goede omstandigheden.

“We hadden natuurlijk liever op een droge baan gereden”, liet Honda-teambaas Alberto Puig maandag optekenen. “Maar dat is voor iedereen hetzelfde en mag geen excuus zijn. Het is duidelijk dat we onze motor moeten verbeteren.” Alex Marquez stelde wel een aardige diagnose na de race van zondag. “Wanneer het droog is en de andere rijders de motor tot de limiet beginnen te pushen, dan komen wij in de problemen. Tot dat bepaalde moment zijn er helemaal geen problemen.”

Marc Marquez is normaal gesproken ijzersterk in de regen, maar kwam er afgelopen weekend niet aan te pas. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Dat uitgerekend Marc Marquez in de half-half omstandigheden van de Portugese Grand Prix geen snelheid had om vooraan mee te doen, is even opvallend als zorgwekkend. Marquez is normaal gesproken een van de sterkste rijders in dit soort omstandigheden. “Ik voelde me het hele weekend niet comfortabel”, aldus Marquez, die al maanden zegt dat de nieuwe RC213V hem niet zijn normale stijl laat hanteren. “Zelfs op zaterdag niet, met de baan die half droog en half nat was. Normaal kan ik dan het grootste verschil maken.”

Espargaro is inmiddels ook tot inkeer gekomen. “We hebben een probleem en we weten niet waarom”, zegt hij. “Wat we missen? Iets waardoor we deze winter juist zo snel waren: grip aan de achterkant. Het is vreemd, in omstandigheden waar het circuit minder grip heeft, zouden wij nog steeds in het voordeel moeten zijn. Marc heeft beide motoren getest en koos voor de nieuwe omdat die meer grip heeft.”

Marquez deed vorig jaar tijdens de tweede race in Portugal niet mee omdat hij door een oogblessure aan de kant stond, maar het is nog altijd verrassend dat hij zondag op zestien seconden van de winnaar eindigde. Dat zijn drie seconden meer dan zijn achterstand van dertien seconden tijdens de Portugese Grand Prix van het vorige voorjaar. Dat was zijn eerste wedstrijd sinds zijn crash in Jerez van een jaar eerder.

Honda en haar rijders hebben nog een paar dagen de tijd, maar er staat een cruciaal weekend voor de deur. Op vrijdag stappen Marquez en Espargaro weer op de motor. Deze keer in Jerez, een conventioneel circuit op de kalender. Misschien nog wel belangrijker is de post-race test van maandag, eveneens in Jerez.

Daar zullen de gebreken met de motor nog preciezer vastgesteld kunnen worden. De test moet uitwijzen waar Honda zich de komende maanden op moet focussen. Feit is dat Honda een motor heeft geproduceerd die drie maanden geleden nog de hemel in geprezen werd, maar inmiddels vooral twijfels opwekt.