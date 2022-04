Maximaal acht testdagen voor MotoGP-teams vanaf 2023

De post-season test voor MotoGP-coureurs ging de afgelopen jaren niet door. Het was de eerste mogelijkheid dat coureurs kennis kunnen maken met het nieuwe materiaal. Onder het nieuwe reglement, dat vanaf 2023 ingaat, keert dat evenement terug, al staat er nu nog maar één dag voor. Verder zijn er in de voorbereiding op het seizoen vijf officiële testdagen opgenomen in het schema met daarbij nog eens een driedaagse shakedown voor testrijders en MotoGP-rookies.

Eenmaal begonnen aan het seizoen staan er nog twee testdagen op de maandag of dinsdag na een Grand Prix op het programma. Dat waren er dit jaar nog drie. Het betekent dat er in totaal acht testdagen gehouden worden. Dit jaar zijn dat er nog elf.

De MotoGP maakte vorig jaar al bekend dat het vanaf 2024 stapsgewijs overstapt naar non-fossiele brandstoffen. Vanaf 2027 moeten alle Grand Prix-klassen volledig van de fossiele brandstoffen af zijn. In samenspraak met de brandstofleveranciers is de exacte specificatie van de duurzame brandstof vastgesteld. Details daarover worden op een later moment naar buiten gebracht.

De Grand Prix Commissie heeft bovendien besloten om de award voor de beste Grand Prix van het seizoen uit te delen aan Valencia.