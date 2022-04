Inhalen heel moeilijk in de MotoGP: "Je mag geen fouten maken"

We zijn getuige van het meest competitieve tijdperk in de MotoGP. Alle fabrikanten hebben nu een racewinnaar op de grid en alle merken hebben in de eerste vijf races van dit seizoen een rijder op het podium gehad. In de eerste vijf races hebben vier verschillende merken gewonnen, tien verschillende coureurs stonden tot nu toe van de champagne te drinken op zondagmiddag. Fabio Quartararo staat samen met Alex Rins aan de leiding in het wereldkampioenschap, maar de eerste zes rijders staan binnen 23 punten van elkaar.

Ducati-coureur Jack Miller staat op 38 punten achterstand na zijn valpartij in Portugal, waarbij hij ook Joan Mir meenam. De Australiër verwacht dat het hele seizoen verrassingen zal blijven geven, maar stelt dat coureurs steeds meer onder druk komen te staan. “Zeker weten”, zegt Miller donderdag in Jerez, waar dit weekend de Grand Prix van Spanje verreden wordt. “Het feit dat Enea Bastianini afgelopen weekend viel, heeft alles weer op z’n kop gezet. Ik dacht dat hij uit zou lopen als favoriet omdat hij als een van de weinigen heel constant presteert. Maar na die val staat alles nog dichter bij elkaar, het is spannend. Ook als je kijkt naar het aantal winnaars dit seizoen, de verschillen zijn heel klein. Het is wat we later dit seizoen kunnen verwachten.”

Miller ging in de fout op het circuit van Portimao. “Het is makkelijk om fouten te maken op een circuit als Portimao, waar we ongeveer tien minuten op een droge baan hebben kunnen trainen”, gaat hij verder. "Je staat altijd onder druk met de tijd en de snelheid die je hebt in de MotoGP, zeker nu het tegenwoordig zo gaat. Elk rondje is een kwalificatierondjes, fouten zijn verboden. Er staat zeker druk op de ketel, iedereen heeft dat nu de motoren zo aan elkaar gewaagd zijn. Het inhalen is alleen maar moeilijker geworden, Portimao is helemaal een circuit waar inhalen moeilijk is. In Argentinië en Amerika was het niet veel anders. Het maken van een fout is kostbaar en het verliezen van een paar posities kan grote invloed hebben op de uiteindelijke uitslag."

Mir: “Er is geen foutmarge meer”

Joan Mir verklaarde na de crash met Miller te hopen dat de Aussie zou leren van zijn fouten, maar erkent dat de foutmarge de afgelopen jaren steeds kleiner geworden is. “Je kunt steeds minder fouten maken”, zegt de Suzuki-man, momenteel de nummer zes in de WK-stand. “De verschillen zijn minimaal en een fout kan heel duur zijn, die kan je het seizoen kosten. We zoeken constant naar de snelheid voor het podium, dat is voor ons de volgende stap. In Portimao hadden we die kans, hopelijk kunnen we dat hier opnieuw laten zien.”