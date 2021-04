Zarco aan kop in warm-up voor GP van Doha

Zarco noteerde een 1.54.482 in de derde van in totaal vijf ronden die hij tijdens de warm-up afwerkte. Zarco, die later als tweede aan de race begint, hield het na vijf rondjes voor gezien. Hij was een tiende sneller dan landgenoot Fabio Quartararo. Maverick Viñales werd derde voor Franco Morbidelli op de 2019-machine. Polesitter Jorge Martin werd op ruim vier tienden vijfde. De pitcrew van de jonge Spanjaard moest nog even een brandje blussen, er smeulde wat bodywork toen Martin na een van zijn runs terugkeerde. Het incident was snel onder controle.

Francesco Bagnaia werd zesde voor wereldkampioen Joan Mir. Aleix Espargaro hield Suzuki-coureur Alex Rins achter zich. Takaak Nakagami maakte de top-tien compleet. Het was - op het kleine brandje bij Martin na - een incidentvrije sessie.

Valentino Rossi eindigde in de warm-up op de achttiende plaats, hij was weer met afstand de langzaamste van de Yamaha-coureurs. De Italiaan werkte zaterdag een van zijn slechtste kwalificaties ooit af en lijkt nog geen oplossing gevonden te hebben voor de problemen.

De Grand Prix van Doha begint vanavond om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Doha