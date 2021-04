Quartararo reed zondag in de slotfase van Q2 achter Miller toen de Ducati-rijder bij het uitkomen van bocht 3 weer een heikel moment beleefde. Dit overkwam Miller vrijdag tijdens de tweede vrije training ook al. De Yamaha-rijder vond dit moment echter een stuk heftiger dan het moment op vrijdag. Desondanks wist Miller er aan het eind van de kwalificatie nog een rondje uit te persen en de vierde plaats te veroveren.

“Ik ben blij met de vierde plek, maar ik had weer een gigantisch moment”, zei Miller na afloop op de vraag waarom hij zijn terugkomst in de pitbox gefrustreerd was. “Het was nog heftiger dan gisteren, in bocht 3 was het, Fabio zag het van dichtbij. Ik liet de ronde lopen en had bijna geen tijd meer om nog een ronde te doen. Toen ik daarna weer door bocht 3 kwam liet ik de bocht meer lopen en gebeurde het bijna weer. Het gripniveau was niet geweldig, dat is eigenlijk waarom ik over de zeik was. Het ging om het moment en ik kon het goede rondje op dat moment niet rijden zoals ik dat aan het begin wel kon.”

Over zijn kant van het verhaal zei Quartararo: “Jack… Dat was wellicht het meest angstaanjagende moment dat ik ooit in MotoGP zag. Toen ik zag dat hij zich een ronde later verbeterde wist ik dat hij – om maar fatsoenlijk te blijven – echt kloten heeft. Het is geweldig hoe hij zich kon resetten en toch een rondje kon maken. Wat mij betreft is hij de held van de dag, hij had echt een zware crash kunnen hebben en van achteren zag het er gruwelijk uit. Het incident van vrijdag was niets in vergelijking met dit incident. Het duurde drie of vier keer langer, de motor schudde en stuk meer. Het is jammer dat het niet op televisie te zien was, het was voor mij een van de beste reddingen ooit.”

Versnellingsbak 'te kort'

Quartararo was vrijdag niet tevreden met het gevoel op zijn Yamaha M1, maar denkt zondag voor de overwinning te kunnen vechten. In de kwalificatie kwam hij net tekort, de Fransman eindigde op de vijfde plaats. “We hebben een grote stap gemaakt”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Zeker wat betreft het rijden, maar in de kwalificatie reed ik met kortere versnellingen en dat ging niet helemaal lekker, dan liggen je referenties een beetje anders. Ik let altijd erg op het toerental, ik kijk niet naar de lichten wanneer ik schakel. Ik luister alleen naar de toeren. Ik weet wanneer ik moet schakelen. Maar vandaag was ik bij onze sterke punten iets te laat en ik remde wat te vroeg. Dus we hebben een foutje gemaakt door de ‘korte’ versnellingsbak te gebruiken.”