Quartararo pakt vierde MotoGP-zege in Grand Prix van Doha

Vijf testdagen, drie dagen tijdens de Qatar GP en nog eens drie dagen tijdens de Doha GP. De 22 coureurs van de MotoGP kenden het Losail International Circuit op hun duimpje voor aanvang van de Grand Prix van Doha, die zondagavond plaatsvond. De omstandigheden zorgden de afgelopen weken nog wel eens voor een verrassing, maar dat was zondagavond niet het geval. Wat betreft de bandenkeuze waren coureurs eensgezind: soft-soft voor de meerderheid van het veld. Enkel de vier KTM-rijders gebruikten de medium-voorband aangezien zij niet competitief waren op de softs en iets moesten proberen. De 23-jarige Jorge Martin zorgde zaterdag voor een sensatie in de kwalificatie, hij mocht van pole vertrekken in de 22 ronden durende race.

Met vier Ducati's op de eerste twee startrijen was de start onmiskenbaar voor de Desmosedici, net als een week geleden. Martin maakte een fantastische start en dook als eerste bocht 1 in, Johann Zarco volgde hem terwijl de fabrieksrijders van Ducati niet geweldig van hun plek kwamen. Miller zakte naar de zevende plaats terwijl Francesco Bagnaia op de tiende plaats lag. Miguel Oliveira maakte vanaf P12 ook een goede start. Hij klom op naar de derde plaats, maar zakte al snel een beetje terug. Aleix Espargaro vond de aansluiting bij de Ducati's, de Aprilia-kopman lag aan het eind van de eerste ronde op de derde plaats. Yamaha-coureurs Fabio Quartararo (zevende) en Maverick Viñales (achtste) waren de verliezers in de eerste ronde.

In het groepje achter de top-vier was het hectisch in de openingsfase. Joan Mir zette Quartararo hardhandig aan de kant en de Fransman verloor daardoor nog een paar posities. Miller profiteerde en ook Bagnaia stak zijn neus aan het venster. Iets verder naar voren zette Rins zijn Suzuki langs Aleix Espargaro. De Aprilia-man drong even aan bij Zarco, maar verslikte zich en verloor nog een plaats. Martin ging ondertussen aan de leiding alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. De Madrileen dicteerde het tempo, maar het was afwachten of hij dat vol zou kunnen houden.

Rins probeerde de kloof naar Martin te dichten en Zarco was daarbij de eerste horde. In de vierde ronde zette de Suzuki-man zijn machine langszij Zarco, maar het vermogen van de Ducati zorgde ervoor dat de Fransman de tweede plaats nog even vast kon houden. Na een duel van anderhalve ronde wist Rins dan eindelijk de trekker over te halen. Hij zat op de tweede plaats en kon de achtervolging inzetten op Martin. Zarco gebruikte de paardenkrachten van de GP21 even later weer en passeerde Rins, die daardoor opnieuw moest beginnen. Aleix Espargaro was intussen de snelste man op de baan en hij had de voor Aprilia kritieke fase met de volle tank overleefd. Hij lag vierde.

Schermutseling tussen Mir en Miller

Het tempo lag niet bijster hoog in de eerste helft van de race en dat was gunstig voor de Ducati-coureurs. Het zorgde er tegelijkertijd ook voor dat de top-negen als aan een touwtje over het Losail Circuit reed. Martin en Zarco aan kop voor Rins met daarachter Miller en Bagnaia. Mir verschalkte Espargaro en ook Yamaha-rijders Quartararo en Viñales zaten op het vinkentouw.

Niet alle coureurs hadden evenveel geduld in de groepsrace. Mir drong aan bij Miller en raakte de Ducati-coureur in een van de langzamere bochten. Miller was daar niet van gediend en zette zijn GP21 in de laatste bocht weer aan de binnenkant bij Mir. Het kwam weer tot een touché op het rechte stuk, Mir raakte bijna van de baan. Vrijwel direct kondigden de stewards aan het incident te onderzoeken, maar de jury kwam snel tot de conclusie dat straf niet nodig was.

Miller en Mir zakten door het contact naar de laatste plekken van de groep, Quartararo was de grote winnaar van de schermutseling. Hij klom binnen een ronde op naar de vierde plaats en dat was goed nieuws voor Yamaha-fans. Quartararo had in de trainingen aangetoond dat hij beschikte over een heel goed racetempo. Om dat goede racetempo te verzilveren moest hij echter wel afrekenen met drie Ducati's. Quartararo kon Bagnaia snel inhalen en opende vervolgens met nog zes ronden te gaan de achtervolging op Zarco en Martin. Die laatste was bezig aan een zeer indrukwekkende wedstrijd, hij kon het tempo vanaf de kop bepalen.

De beslissing in het voordeel van Quartararo

Vijf ronden van het einde zette Quartararo ook de aanval in bij Zarco en nog dezelfde ronde vond hij ook een gaatje bij koploper Martin. De Ducati-rijder raakte de leiding zodoende voor het eerst kwijt, maar de overtuigende topsnelheid van Ducati bracht Martin weer aan kop. De twee kwamen daardoor in een hevig duel terecht waarbij Quartararo het voordeel had qua bochtensnelheid. In de negentiende ronde had Quartararo dan eindelijk de leiding echt te pakken en hij gebruikte het bochtige gedeelte van het circuit om weg te rijden van de beide Pramac-rijders. Het was voor de Yamaha's de enige manier om de wedstrijd te winnen. Martin bleef aandringen, maar zat wel op een gaatje van zo'n vier tienden.

Quartararo begon met een voorsprong van zeven tienden aan de laatste ronde en had de overwinning op zak. Hij pakte zijn vierde MotoGP-overwinning en zijn eerste in dienst van het Yamaha-fabrieksteam. Martin hield goed stand ten opzichte van teamgenoot Zarco en zat bij het ingaan van de laatste ronde op de tweede plaats. De ervaren coureur wist Martin echter nog in de laatste sector te verschalken en pakte zodoende de tweede plaats. Daarachter vochten Viñales en Rins om de vierde plaats. Bij het insturen van de eerste bocht maakte Viñales het foutje. Rins glipte binnendoor naar P4 en de Suzuki-rijder gaf die positie niet meer af.

Bagnaia eindigde op de zesde plaats met wereldkampioen Mir op P7. Red Bull KTM-coureur Brad Binder maakte een slechte periode goed met een achtste plaats terwijl Miller in de laatste fase nog enkele plaatsen verloor. De Ducati-rijder werd wederom negende, net als een week geleden. Aleix Espargaro werd tiende op 5,3 seconden van winnaar Quartararo. Daarmee ging de race de boeken in met het kleinste verschil ooit tussen de eerste tien. Op de elfde plaats kwam Enea Bastianini aan de finish, hij hield Franco Morbidelli achter zich. Pol Espargaro was de eerste van de Honda's op de dertiende plaats. Stefan Bradl werd veertiende, Miguel Oliveira sloot de wedstrijd met een punt af op de vijftiende plaats.

Valentino Rossi werkte een kleurloze wedstrijd af in Doha. Hij werd zestiende. Hij hield Takaaki Nakagami achter zich, Luca Marini werd achttiende. Danilo Petrucci reed in de laatste ronde nog schade bij een gepoogde inhaalactie op Nakagami. Petrucci werd negentiende. Lorenzo Savadori was de hekkensluiter op de twintigste plaats.

Het betekende dat twee coureurs de finish niet haalden in de GP van Doha. Alex Marquez en Iker Lecuona kwamen beiden in de twaalfde ronde ten val.

Over twee weken gaat het wereldkampioenschap verder met de derde ronde. Dan keert de MotoGP terug naar Portimao. Daar staat de Grand Prix van Portugal op het programma.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Doha