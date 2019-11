Harde wind spelbreker tijdens derde training Australische Grand Prix

Na de regen en zonneschijn van de vrijdag was de harde wind zaterdagochtend tijdens de derde training een spelbreker. Dit zorgde ervoor dat er niet veel actie was in de openingsfase van de sessie. Enkele coureurs waagden zich na de start van de sessie aan een ronde op het circuit, maar een paar spatjes regen was het teken voor de MotoGP-rijders om massaal de droogte van de pitbox op te zoeken. De sessie werd na enkele minuten nog onderbroken vanwege een weggewaaid pitbord van Jack Miller dat op het rechte stuk bleef liggen. Nadat dit opgeruimd was gaf de wedstrijdleiding de baan weer vrij, maar slechts een paar coureurs deden nog een poging.

Acht minuten voor het einde van de sessie was het MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez die aan een run begon en dat was ook voor anderen het teken om op de baan te verschijnen. Windstoten zorgden vooral voor problemen bij het uitkomen van de tweede en zesde bocht van het Phillip Island Grand Prix Circuit, het tempo van de trainingen op vrijdag werd logischerwijs niet gehaald. Maverick Viñales noteerde op het allerlaatste moment de snelste tijd met een 1.31.338, maar veel betekende het niet. Marquez was meer dan twee tienden langzamer dan zijn landgenoot. Pol Espargaro eindigde op de derde plaats voor Johann Zarco en Jack Miller. Slechts elf coureurs noteerden een rondetijd gedurende de sessie.

Valpartijen waren er nauwelijks in de derde vrije training, al beleefde Suzuki-coureur Joan Mir een merkwaardig moment toen hij bij het inrijden van de pits naast de baan geblazen werd. De jonge Spanjaard eindigde in het gras en ging onderuit. De valpartij bleef zonder gevolgen voor Mir.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Australië - Vrije training 3