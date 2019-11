Rossi sluit vrijdag af met goed gevoel: “Beter dan verwacht”

Rossi besloot de halfdroge trainingsdag op het Australische eiland met de zevende plaats, terwijl teamgenoot Maverick Viñales domineerde. Toch was het gevoel een stuk beter, verklaarde Rossi na afloop. Dat stemde hem positief. “Vandaag voelde het echt stukken beter, nog beter dan ik had verwacht”, aldus Rossi. “We hebben in de regen wat wijzigingen aan de motor doorgevoerd, dat pakte allemaal redelijk goed uit. Maar ook in de regen zitten we er goed bij. Met uitzondering van Viñales, die echt een voorsprong heeft, en Marquez, die altijd sterk is, zit er een tiende tussen mij en Dovizioso. We halen wat dat betreft allemaal ongeveer hetzelfde niveau.”

Gevraagd naar het verschil met voorgaande raceweekenden, vervolgde hij: “Dit is een uniek circuit, daar kan het een beetje aan liggen, maar verder voelde ik me heel goed vandaag. Tijdens de laatste races, vooral in Aragon en Thailand, had ik problemen met de achterband. In Motegi hebben we wat dingen geprobeerd en daar was ik niet echt kapot van, maar het was ook een ongelukkig weekend vanwege de kwalificatie en in de eerste ronde van de eerst verloor ik ook wat posities. Verder was mijn tempo daar niet slecht. Het is alleen heel moeilijk om terrein goed te maken als je verder naar achteren moet starten.”

Hoewel de weersverwachtingen voor de race erop duiden dat het droog zal blijven, verwacht Rossi dat de tweede training de enige sessie was waarin onder droge omstandigheden gereden kon worden. Een goede bandenkeuze is daarom van fundamenteel belang, meent Il Dottore: “Er zijn twee opties wat betreft de banden, iedereen lijkt op meerdere compounds uit de voeten te kunnen. Het hangt af van de temperatuur. Hopelijk krijgen we zondag in ieder geval goed weer.”

Gevraagd wat Rossi kan leren van zijn teamgenoot, zei hij: “Maverick heeft veel goede races gereden, hij is echt gegroeid. Vanaf Silverstone hebben ze bepaalde dingen anders gedaan dan wij, ze hebben een goed gevoel gevonden. Nu behoort hij tot de snelste rijders en dit circuit ligt hem heel goed. Daar maakte hij vandaag het verschil.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont