Quartararo topt derde training vol crashes in Le Mans

Na een wisselvallige vrijdag kregen coureurs zaterdagochtend de tijd om hun eerste echte droge meters te maken op het circuit van Le Mans. Met een blauwe lucht en een mooi zonnetje was dat het begin van een mooie herfstdag, al was het nog behoorlijk koud aan het begin van de sessie. 11 graden Celsius baantemperatuur, aan de lage kant voor de Michelin-banden. Het was dan ook geen verrassing dat er een paar crashes plaatsvonden in de openingsfase van de derde training. Alex Rins en Alex Marquez gingen beide onderuit bij het insturen van bocht 3, een van de kritieke punten van het circuit.

De rappe tijden kwam al snel, met name de Petronas-mannen hadden een goed tempo te pakken. Fabio Quartararo en Franco Morbidelli stonden daarom al vroeg in de training aan de kop en dat bleef zo tot het eind van de sessie. Quartararo's snelste tijd in de slotfase van de training was een 1.32.319 en daarmee was hij iets sneller dan Miguel Oliveira, de snelste man van KTM. Het was een indrukwekkend optreden van Oliveira, die even daarvoor nog in de achterhoede stond. De slotfase van de derde oefensessie werd overigens ontsierd door een aantal crashes, waardoor ook wat rondetijden geschrapt werden.

Jack Miller was de eerste die onderuitging in bocht 8, een pijnlijke highsider van de Australiër. Vervolgens ging Valentino Rossi ook onderuit, hij verloor de voorkant bij het uitkomen van bocht 3. Beide mannen haalden overigens wel gewoon Q2, Miller eindigde achter Morbidelli op de vierde plaats. Rossi werd achtste. Joan Mir was minder gelukkig, ook hij crashte in de slotfase en kon het vege lijf niet redden in de laatste minuten. Mir kwam op miraculeuze wijze weer op zijn benen terecht, maar hij kwam niet voorkomen dat hij vanmiddag in actie moet komen in Q1.

Maverick Viñales eindigde wel in de top-tien, hij werd vijfde voor Cal Crutchlow en Johann Zarco. Na Rossi eindigde Pol Espargaro op de negende plaats met Andrea Dovizioso op de tiende plaats. Hij bleef ternauwernood in de top-tien, hij was een halve tiende sneller dan Brad Binder. De Zuid-Afrikaan bakte er vrijdag naar eigen zeggen heel weinig van, maar toonde aan dat hij toch iets van snelheid gevonden heeft.

Mir eindigde uiteindelijk als twaalfde voor Danilo Petrucci, Alex Rins en Francesco Bagnaia. Alex Marquez ging in de eindfase van de training ook nog onderuit. Hij werd zeventiende. Ook Stefan Bradl besloot zijn ochtend met een bezoek aan de grindbak, hij gleed onderuit in de laatste bocht.

Om 13.30 uur staat de vierde vrije training op het programma, gevolgd door de kwalificatie van de Grand Prix van Frankrijk.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Frankrijk - Vrije training 3