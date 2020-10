Avintia ontkent overname door Rossi's VR46-team in 2021

De toekomst van Avintia Racing op de MotoGP-grid is al enkele weken het onderwerp van gesprek. Het team zou een doelwit zijn voor Luca Marini, die momenteel aan de leiding staat in het wereldkampioenschap Moto2. De halfbroer van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi heeft ambitie om volgend seizoen te debuteren in de MotoGP, maar Tito Rabat heeft nog een doorlopend contract bij de renstal van Romero. Tijdens de Grand Prix van Frankrijk verschenen berichten in de Italiaanse media dat VR46 plannen heeft om het team in 2021 over te nemen. Teammanager Ruben Xaus verklaarde dat het team inderdaad in de etalage staat.

“We hebben vele zaken veranderd, we hebben het team weten te verbeteren en we hebben gezien hoe moeilijk het is om nog verder te komen. We hebben niet een heel groot budget, het was tijd om door te gaan en de sleutels aan iemand anders over te dragen”, verklaarde Xaus zaterdag bij MotoGP.com. “Raul heeft dat ook gezien, hij is 50 jaar oud, heeft twee kinderen en doet mooie dingen. Hij heeft de situatie met de organisatie besproken en is ook in gesprek met enkele investeerders. Het lijkt erop dat iemand anders het team wil overnemen, die mogelijkheid is er.”

Avintia’s huidige contract met de MotoGP loopt aan het eind van 2021 af, dat geldt overigens ook voor alle andere onafhankelijke teams. Romero heeft echter aan Motorsport.com laten weten dat hij in 2021 nog betrokken blijft bij het Avintia-project. Wat betreft het zitje voor Marini zal er geld op het kleedje moeten komen om het huidige contract van Rabat uit te komen. Marini zal bovendien een sponsor mee moeten nemen naar Avintia.

“Wie de motor wil hebben, moet betalen of een sponsor meebrengen”, liet Romero in gesprek met Motorsport.com weten. “Als Rossi wil dat zijn broer gaat racen in 2021, dan moet hij betalen. Net zoals Tito [Rabat] dat deed, maar ook [Karel] Abraham en [Xavier] Simeon. Hij hoeft het team niet direct van mij over te nemen, hij moet enkel voor de motor betalen. In 2021 zal ik nog steeds het team hebben, maar in 2022 zal ik geen nieuw contract tekenen met Dorna. Nu zijn er drie rijders vastgelegd voor twee motoren, maar er is nog niets besloten. [Enea] Bastianini heeft een contract bij Ducati, maar niet bij mij. Op dit moment wacht ik af hoe de puzzelstukken in elkaar vallen, maar het is op dit moment redelijk simpel.”

Het ligt voor de hand dat Rossi’s VR46-team in 2022 twee plekken op de MotoGP-grid krijgt, een vroege overname van een ander team zou op financieel vlak niet logisch zijn. Ducati heeft Enea Bastianini reeds vastgelegd voor 2021, hij neemt hoogstwaarschijnlijk de huidige plek van Johann Zarco over. De Fransman heeft ook een rechtstreeks contract bij Ducati.