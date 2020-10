Quartararo voorzichtig: “Stomme fout kan heel kostbaar zijn”

De Petronas SRT-rijder eindigde op een drijfnat als achttiende in eerste vrije training, maar kwam op de opdrogende baan ook niet tot een plek in Q2. Hij was 1.1 seconde langzamer dan Jack Miller, de snelste man op de eerste dag. Quartararo gaat momenteel aan de leiding in het wereldkampioenschap, maar nam dus geen risico op de eerste dag van de Franse GP. “In deze omstandigheden ben ik voorzichtig, die twee ronden in de tweede vrije training gaan voor het weekend geen groot verschil maken”, sprak Quartararo de pers toe. “Je zag de crash van Luca Marini in bocht 4 [in Moto2], ook met Maverick [Viñales] zag ik een groot verschil wat betreft de rondetijd. In deze omstandigheden, als het zo lastig is, en we weten dat het de volgende dag weer beter wordt... Dan blijf ik liever rustig en maak ik geen domme fouten. Daarom ben ik vandaag rustig gebleven en ik denk dat het heel belangrijk is. In dit soort omstandigheden kun je heel makkelijk een kampioenschap verliezen.”

Vorige maand verklaarde Quartararo dat de focus nog niet helemaal op het kampioenschap ligt, maar dat hij simpelweg zoveel mogelijk punten per race wil scoren. Het feit dat hij niet in actie kwam tijdens de Portimao-test van deze week, in combinatie met zijn voorzichtigheid op vrijdag, suggereert dat hij toch bezig is met de titel. “Ik zeg niet dat ik me niet bezighoud met het kampioenschap”, reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. “Ik denk dat we gewoon geen dingen moeten doen waardoor we onze titelkansen makkelijk kunnen verliezen. Laten we zeggen dat we ons potentieel duidelijk voor ogen moeten hebben. We hebben het potentieel om een wereldtitel te winnen, op dit moment bekijk ik het race voor race. Het is waar dat ik in dit soort omstandigheden liever geen risico’s neem. Uiteindelijk hoeven we niet altijd op de limiet te zitten. Ik weet wanneer ik op de limiet moet zitten, ik denk dat ik vandaag de juiste beslissing genomen heb. Ik denk dat het een goed moment voor mij was, het was een lastige dag. Ik wil altijd snel zijn en wil altijd bovenaan staan, maar vandaag moesten we rustig aan.”

Met medewerking van Lewis Duncan