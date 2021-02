Rossi verwacht veel van Marini: “Enige 40-jarige in onze familie”

Rossi’s opleidingsteam VR46 maakt dit seizoen haar entree in de MotoGP. Het team neemt de helft van het Esponsorama Racing-team over en de mogelijkheid bestaat dat het team Spaanse team volgend jaar helemaal in handen van VR46 komt. Daar wordt, zo zei Uccio Salucci eerder, nu over nagedacht. Het team moest dit jaar al doorschakelen met een eigen team omdat er elders geen plek was voor Marini, die vorig jaar tweede werd in het Moto2-kampioenschap.

Daarmee krijgt de MotoGP na het debuut van Alex Marquez (de jongere broer van meervoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez) nog een broederstrijd met Marini en Rossi. “We zijn heel verschillend”, merkte Rossi op in een interview met de Corriere della Sera. “Hij is bijvoorbeeld heel erg serieus. Ik zie hem soms en dan denk ik: ‘Hij is de enige veertigjarige in onze familie’. Hij is koel, hij heeft talent en gelooft altijd in zichzelf. Ik verwacht dat hij het goed gaat doen, al zal hij eerst ook moeten leren hoe hij met de Ducati moet rijden.”

Ducati heeft naast Marini nog twee jongelingen aan boord gehaald voor 2021, Moto2-kampioen Enea Bastianini en voormalig Moto3-kampioen Jorge Martin. Het betekende dat Andrea Dovizioso buiten de boot viel. Dat een rijder van het kaliber Dovizioso niet op de grid staat, is volgens Rossi ‘absurd’. “Hij is snel en heeft ervaring, maar je moet hem naar de details vragen. Misschien voelde hij het niet meer. Als het zijn eigen keuze was, dan is het prima.”

Rossi kreeg zelf ook met de grillige rijdersmarkt te maken. Hij verkast van het fabrieksteam naar Petronas Yamaha SRT. Al voor de start van het seizoen was duidelijk dat Yamaha moest handelen om Viñales en Quartararo binnen boord te houden. Ondanks dat Rossi denkt dat de jongere coureurs het goed zullen doen, vraagt hij zich af of deze ontwikkeling op de lange termijn houdbaar is: “Ze kiezen de rijders voor 2021 nog voordat 2020 begonnen is en dat is wat mij betreft een fout. Het is een gewoonte geworden in de MotoGP. Ze moeten een paar races wachten. Quartararo is veelbelovend en Viñales is ondanks zijn ups en downs ook heel sterk. Dus ik denk dat ze het goed kunnen doen.”