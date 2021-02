Honda benutte ‘slechts 60 procent’ van potentie nieuwe banden

In de roemruchte Grand Prix-historie van Honda is 2020 de boeken ingegaan als een van de slechtste seizoenen ooit. Het merk pakte geen enkele overwinning en pas in de tweede helft van het seizoen waren rijders bij machte om sporadisch vooraan mee te doen. Het gebrek aan succes van Honda had vanzelfsprekend ook te maken met het ontbreken van meervoudig wereldkampioen Marc Marquez. De engineers van Honda dragen dit echter niet aan als excuus voor de prestaties van hun coureurs. Sterker nog, HRC speelt open kaart over de gebreken die het team parten speelden in 2020. Zo was het gebruik van de nieuwe achterband verre van optimaal en zeggen ze ‘iets gemist’ te hebben bij de aanpassing op de nieuwe band. Tetsuhiro Kuwata, hoofd van de raceafdeling van HRC in Japan, en Takehiro Koyasu, die over de ontwikkeling van de RC213V gaat, spraken openhartig over de machine en de bijbehorende problemen.

“We hebben vorig jaar flink verloren, we hebben daarom onderzoek ingesteld naar de oorzaak en we hebben begrepen wat we nodig hebben met de motor”, aldus Kuwata in gesprek met Akira Nishimura van Mr-bike.jp, die ook regelmatig bijdraagt aan de Japanse editie van Motorsport.com. “Ons verlies is niet het gevolg van de veranderingen, maar meer dat we ons volledige potentieel niet kunnen benutten. Wat dat betreft moeten we nederig kijken naar de zaken waar we van kunnen leren en hoe we het kunnen verbeteren om in de toekomst beter te worden. Wat dat betreft zullen we ook buiten de gebaande paden moeten gaan als het aankomt op het ontwerpen van de motor.”

Michelin, de exclusieve bandenleverancier van de MotoGP, introduceerde vorig jaar een nieuwe band die in het voordeel was van Yamaha en Suzuki. Dat kwam met name door een stevige constructie waardoor de band langer meeging en beter standhield in de bochten. Voor Honda was dit een nadelige ontwikkeling en zorgde gedurende het seizoen voor problemen. “We hebben de voordelen van de nieuwe band niet helemaal kunnen benutten”, vervolgde Kuwata, die stelt dat Honda ‘op 60 procent’ zit als het gaat om het benutten van het potentieel van de nieuwe band. “We zoeken naar een doorbraak. Tijdens de worsteling hebben we wel geleerd over een methode die eigenlijk buiten onze comfortzone ligt, op dat vlak hebben we gepusht en dat blijven we doen. We moeten de beste manier vinden om ons aan te passen.”

Limiet nog niet gevonden

Takehiro Koyasu bespreekt de stappen die Honda ondernomen heeft om de RC213V te verbeteren. “Hoe halen we het onderste uit de kan, hoe benut je alles wat betreft de banden?”, vraagt Koyasu zich af. “Het was vallen en opstaan in de zoektocht naar een oplossing, maar we zijn aan de ophanging en de schokbrekers gaan werken. Daar zat de winst. Ik denk dat het in zekere zin effect heeft gehad, zeker wat betreft de successen van Takaaki Nakagami en Alex Marquez in de tweede helft van het seizoen. Aangezien we in de tweede helft van het jaar beter gescoord hebben, heb ik de indruk dat we ongeveer 60 procent van de potentie benut hebben. Er bestaat overigens geen concrete basis om dat cijfer te bepalen. Ik geloof eerlijk gezegd dat we onszelf met deze band nog 40 procent kunnen verbeteren. Ik weet zeker dat we de limiet van de band nog niet gevonden hebben, dat is voor de toekomst nog steeds een probleem.”

Dankzij de coronacrisis heeft Michelin besloten om de introductie van de nieuwe voorband uit te stellen naar 2022. Dit zou volgens bepaalde teams kunnen helpen om 'de balans' te herstellen.