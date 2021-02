Succesvolle MotoGP-debutanten brengen 'geen druk' voor Bastianini

Debutanten in de MotoGP hebben de afgelopen jaren naam gemaakt. Fabio Quartararo eindigde in zijn debuutjaar vaak op het podium en scoorde een paar keer pole-position, vorig jaar zette Alex Marquez zijn beste beentje voor toen hij op de lastige Honda tweemaal op het podium eindigde. Bastianini is als wereldkampioen Moto2 ook een veelbelovend talent. Hij werd vorige week officieel bij Esponsorama Racing gepresenteerd, waar hij een Ducati GP19 tot zijn beschikking krijgt.

Gevraagd of de prestaties van andere debutanten druk met zich meebrengt, zei Bastianini: “Nee, elke rijder is weer anders. Misschien kost het mij meer tijd om me aan te passen, misschien wel minder. Maar het zet me niet onder druk, juist integendeel. Ik wil rijden en plezier maken, dan komen de resultaten hopelijk vanzelf. In het eerste jaar concentreer ik me vooral op wat ik moet leren en wat ik in het tweede jaar moet doen.”

Bastianini vormt in 2021 een team met mede-debutant Luca Marini, die vorig jaar tweede werd in de Moto2-titelstrijd. De twee hadden voorheen een aardige rivaliteit, maar dat hoeft zich niet door te zetten: “Als het wel gebeurt, komt dat omdat we het verschil maken”, zei Bastianini. “Maar het is helemaal niet zeker dat er een rivaliteit ontstaat. De afgelopen jaren is het speelveld gelijker geworden, van de motoren tot de teams en dat heeft ook invloed op de rijders. Ik hoop dat ik vooraan mee kan doen, maar er zijn veel. Het hangt erg af van de banden en je manier van werken met het team.”

'Rivaliteit uit het verleden bestaat niet meer'

Marini stelt een ‘perfecte’ band te hebben met Bastianini en hoopt dat er inderdaad een rivaliteit tussen de twee bestaat: “Het zou betekenen dat we beide goed onderweg zijn”, zei Marini, die ondersteund wordt door VR46 en Ducati. “Maar er zijn veel sterke rijders in de MotoGP, dus het is geen gegeven. Er zijn twaalf rijders die vechten om de overwinning, niet meer twee of drie zoals in het verleden. Ik weet niet of het makkelijker of moeilijk is, het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Het is een tijdperk waarin het lastiger is om historische rivaliteiten te creëren, maar misschien doen wij het goed. Dat zou mooi zijn.”