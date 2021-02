Rossi beslist na 'zes of zeven races' over MotoGP-toekomst

De 41-jarige Rossi zet zijn carrière dit seizoen voort bij Petronas Yamaha SRT nadat hij vijftien seizoenen in dienst reed van het Yamaha-fabrieksteam, gesplitst door twee jaren bij Ducati in 2011 en 2012. De Italiaan blijft in feite fabrieksrijder, maar heeft slechts een eenjarig contract. Dit komt volgens teambaas Lin Jarvis omdat het Japanse merk en Sepang Racing Team nog geen overeenkomst hebben voor 2022 en daarna. Net zoals afgelopen seizoen wil Rossi de eerste zes of zeven races gebruiken om te zien of hij competitief genoeg is om er nog een jaar aan vast te plakken. Dat was hij afgelopen seizoen ook van plan, maar de coronacrisis gooide roet in het eten waardoor de Italiaan eigenlijk blind een keuze maakte. In gesprek met Sky Italia zei Salucci: “Het hangt af van de races. Na zes of zeven GP’s zullen we zien of hij er nog plezier in heeft en hoe competitief hij is. Op dat moment gaan we een keuze maken.”

De opstapt van VR46 naar MotoGP

Dit seizoen is VR46, het opleidingsteam dat de naam van Rossi draagt, voor het eerst zelf actief met een motor in de MotoGP-klasse. De formatie onder leiding van teammanager Pablo Nieto sloot een overeenkomst met Ducati en Esponsorama Racing (voorheen Avintia) om een VR46-Ducati in te zetten voor Luca Marini. Dit is naar verwachting een voorproefje voor Rossi’s eigen team in de MotoGP. De teambaas van Esponsorama Racing heeft al aangegeven zijn MotoGP-licentie na afloop van dit seizoen op te geven. Volgens Salucci worden de vervolgstappen momenteel besproken en ligt de voorkeur bij Yamaha, als het in 2022 op eigen benen wil staan.

“Onze jongens zijn sneller gegroeid dan wij dachten, daarom is het nu tijd om na te denken over een team in MotoGP”, voegde Salucci toe. “De weg is nog lang, het is op economisch vlak een belangrijke stap. De komende maanden zijn van fundamenteel belang voor het project. We weten nog niet met welke motor we naar de MotoGP gaan, maar duidelijk is dat ons hart bij Yamaha ligt.”