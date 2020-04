Gibernau: Clash met Rossi in Jerez schiep een slecht precedent

Rossi en Gibernau waren een tijdlang elkaars aartsrivalen in de MotoGP. De meest beroemde aanvaring die de twee kemphanen hadden, vond plaats aan het einde van de Spaanse Grand Prix van 2005. Rossi en Gibernau kwamen in de laatste bocht met elkaar in botsing, waarop de Italiaan er met de zege vandoor ging en de Spanjaard genoegen moesten nemen met de tweede plek.

“Ik weet niet hoe vaak we al over deze bocht hebben gesproken, maar hoe meer tijd er overheen gaat, hoe meer ik het idee heb dat de dingen daarna zijn veranderd”, zegt Gibernau, die vorig jaar zijn rentree maakte als coureur in de MotoE, in een interview met BT Sport. “Veel mensen hebben die actie gezien en vanaf dat moment kwamen er meer en meer van dat soort momenten. Aan het einde van de race deden we beide iets waarvan wij dachten dat het het beste was voor het kampioenschap, en iedereen kan er zijn eigen mening over hebben, maar sindsdien is er iets veranderd in de MotoGP en wat er onder racen wordt verstaan, waar ik niet zo blij mee ben.”

Gibernau denkt dat als het incident vandaag de dag zou plaatsvinden, de wedstrijdleiding niet eens een onderzoek zou instellen. “Om je de waarheid te zeggen, nee, ik denk van niet”, antwoordde hij desgevraagd. “Ik heb daar zo mijn eigen gedachten over en ik hoef geen gelijk te hebben - iedereen mag er zijn eigen mening over hebben - maar als ik nu samen met mijn zoon, die ook wil gaan racen, naar een wedstrijd zou kijken en zou zien hoe twee kerels hun eigen leven riskeren door elkaar te raken in een moeilijke laatste bocht, en iedereen ermee akkoord is dat de zege moet gaan naar de rijder die de ander heeft geraakt, dan zou ik daar niet zo blij mee zijn. Ik wil niemand gewond zien raken. Dat vind ik een van de belangrijkste dingen, zo kijk ik tenminste naar sport en het racen.”

Gibernau zou er voorstander van zijn als er meer gedaan zou worden tegen agressief rijgedrag op het circuit. “De MotoGP is van zichzelf al zo gevaarlijk dat we er volgens mij goed aan zouden doen om al onze kennis te gebruiken om dit soort situaties uit te bannen. Of dat moeilijk te realiseren is? Ja. Of het onmogelijk te realiseren is? Dat denk ik niet. Het is de verantwoordelijkheid van wie ook maar aan de touwtjes trekt in het kampioenschap om met regels te komen om dergelijke situaties tegen te gaan. Want we riskeren meer dan alleen een crash.”