Ducati-chef komt met alternatief plan voor MotoGP-seizoen

De eerste zes races van het seizoen zijn al uitgesteld of afgelast en ook race zeven (Mugello) en acht (Barcelona) lijken te vroeg te komen. Ezpeleta liet gisteren weten al “blij” te zijn als er later dit jaar nog tien races verreden zouden worden.

Volgens Ciabatti is dat wat al te optimistisch. “We denken dat het moeilijk wordt om tien landen te vinden waar de MotoGP onder min of meer normale omstandigheden verreden kan worden.” Hij heeft dan ook een ander “realistischer” idee: “Een oplossing zou zijn om bijvoorbeeld vijf landen te vinden en daar in tien dagen twee Grands Prix te organiseren. Als we bijvoorbeeld naar Sepang [Maleisië] kunnen, zouden we daar tien dagen kunnen blijven en er twee opeenvolgende raceweekends hebben.” Dorna en motorsportfederatie FIM hebben al eens over dubbele raceweekends nagedacht, maar zij denken dan aan twee races per weekend op hetzelfde circuit.

Overigens Ciabatti ook niet uit dat het seizoen helemaal niet doorgaat: “Als team en als bedrijf moeten we ons – voor zover mogelijk – voorbereiden op wat komen gaat. Hoewel het natuurlijk niet is wat we willen, moeten we ook rekening houden met het scenario dat er geen wereldkampioenschap is. Het zou niet verantwoord van ons zijn om daar niet over na te denken.”

Met medewerking van Lewis Duncan