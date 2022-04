Gardner verwachtte meer van MotoGP-debuut: “Klap in het gezicht”

Remy Gardner verdiende vorig jaar promotie naar de MotoGP door na een spannende strijd om de Moto2-titel af te rekenen met Ajo KTM-teamgenoot Raul Fernandez. De zoon van voormalig 500cc-wereldkampioen Wayne Gardner krijgt dit jaar bij Tech3 KTM opnieuw gezelschap van Fernandez en heeft de beschikking over een motor met fabrieksondersteuning, maar tot dusver vallen de resultaten nog tegen. Na vier races heeft van het tweetal alleen Gardner een punt gescoord, terwijl Fernandez zich juist als enige een keer in de top-twintig heeft gekwalificeerd.

De voorbereidingen op zijn debuut in de MotoGP verliepen niet gestroomlijnd voor Gardner, die kampte met een gebroken pols. Desondanks gaf de Australiër na de race op het Circuit of the Americas – waarin hij op 42 seconden achterstand twintigste werd – toe dat hij meer had verwacht van zijn start in de hoogste klasse. “Eerlijk gezegd had ik iets meer verwacht, als ik zie wat anderen in het verleden hebben gedaan en hoe we het Moto2-seizoen zo dominant hebben afgesloten”, zei hij. “Dus als ik eerlijk ben, had ik meer verwacht. Het zijn enkele zware races geweest, hopelijk zorgt de terugkeer naar Europa voor wat meer stabiliteit. Het was echter een flinke klap in het gezicht, dat staat vast.”

Hoop op verbetering na moeizame Americas GP

Gardner was niet de enige KTM-rijder die het lastig het op COTA, want de aparte lay-out van het circuit paste niet goed bij de eigenschappen van de RC16. Van de vier KTM’s in de race wist alleen Brad Binder punten te scoren door twaalfde te worden. Toch is Gardner hoopvol dat het Oostenrijkse merk in staat is om te leren van wat er verkeerd ging in de Verenigde Staten, nadat de GP van Indonesië werd gewonnen door Miguel Oliveira en Binder tweede werd in Qatar.

“Ik hoop dat KTM het een en ander meeneemt vanaf hier met betrekking tot hoe we het pakket dat we hebben, kunnen verbeteren. Ze hebben vier rijders die hun best doen en twee geweldige rijders in het fabrieksteam, maar slechts een van hen eindigde in de punten. We zijn achteraan het veld geëindigd, terwijl we iedere bocht 200 procent hebben gegeven”, vertelde Gardner. “Hopelijk hebben ze daar goede data uit kunnen halen waarmee ze een manier kunnen bedenken om vooruit te komen. Natuurlijk is dit niet het makkelijkste circuit voor KTM, dat hebben we in het verleden gezien.”