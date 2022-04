Quartararo moet in Europese races oogsten: “Die liggen ons beter”

Quartararo scoorde in de eerste vier races van dit seizoen slechts één podium. Toegegeven, de verschillen in de MotoGP zijn kleiner dan ooit, maar er zijn al langer signalen dat Yamaha achter de feiten aan holt. Al tijdens de wintertesten merkte Quartararo dat het merk geen vooruitgang geboekt heeft met de nieuwe krachtbron. Door het gebrek aan topsnelheid is het steeds lastiger om het verschil te maken. Het rommelt daarom intern bij Yamaha. Andere MotoGP-rijders typeren Quartararo daarentegen wel als een van de beste coureurs in het remmen, maar ook dat helpt hem niet altijd vooruit. Vorig jaar eindigde Quartararo in de Grand Prix van Amerika nog op het podium, maar tijdens de meest recente editie zat er niet meer in dan de zevende plaats.

“Het is een lastige start van het seizoen geweest”, kijkt Quartararo tijdens een persconferentie ter promotie van de Franse Grand Prix terug op de races in Qatar, Indonesië, Argentinië en Amerika. “In Indonesië hebben we onze snelheid echt kunnen tonen, we haalden pole-position in perfecte omstandigheden en het podium in de natte race. De laatste twee races in Argentinië en Amerika gingen niet zo goed, maar ik werd zevende. Het was helaas de zevende plek, maar ik ben niet vaak zo blij geweest met de zevende plek. Ik heb er echt voor kunnen vechten, maar helaas kwamen we daar niet verder met onze motor.”

Het betekent ook dat Quartararo geen steken meer kan laten vallen in de races, maar zeker ook in de kwalificaties. Daar is Quartararo over het algemeen snel, maar het is vaak een kansloze missie als er veel ingehaald moet worden. “We kunnen onze stijl niet optimaal benutten en goed presteren”, zegt hij. “Jerez is een circuit waar we goed zijn, Le Mans ook. We kunnen daar eigenlijk geen punten morsen, die gemiste kansen kunnen we ons niet veroorloven. Het is zaak om punten te scoren en zoveel mogelijk races te maximaliseren. We weten dat het heel belangrijk wordt.”

"Kijk uit naar circuits met minder rechte stukken"

Zeker in de tweede helft van het afgelopen seizoen was Quartararo vaak niet de snelste op de baan, maar hij had voor de zomer al een mooie basis gelegd en presteerde buitengewoon constant. Grote vraag is dus of het mogelijk is met een langzamere motor toch kampioen te worden? “We zullen zien. Nu is het vooral zaak om geen steken te laten vallen en elk weekend te maximaliseren. We weten dat we snelheid tekortkomen, maar dat kon ik de afgelopen race wel vergeten in de eerste ronden. Ik wist dat de krachtbron ons niet zou helpen, maar tot dit weekend hebben we alleen maar races gehad op circuits met lange rechte stukken. Alleen in Indonesië viel het mee en daar pakten we pole en stonden we op het podium. Ik kijk uit naar circuits met minder rechte stukken, dan kunnen we proberen om zoveel mogelijk punten te pakken en de schade van weekenden zoals Austin te beperken.”

Vanwege de bevriezing van motorontwikkeling tijdens het seizoen wordt het in ieder geval heel lastig om iets goed te maken. Vooral in race-omstandigheden moet Quartararo het afleggen. “Ik hoop het wel”, reageert hij op de vraag of er verbeteringen aan komen. "Het verschil is gigantisch en dat is niet eenvoudig. Wanneer je alleen rijdt en je zelf het tempo kunt bepalen is het nog te doen, maar in een groep ben je kansloos. Met onze specifieke rijstijl kunnen we niet echt het verschil maken in een groep, dat is een van de moeilijkheden waar we momenteel – naast de topsnelheid – last van hebben."