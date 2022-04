Als Motorsport.com Fabio Quartararo zondag na de Grand Prix van Amerika vraagt naar zijn eerlijke mening over de Yamaha M1, weigert de coureur te antwoorden: “Dat houd ik voor mezelf.” Het is in pak en beet twee maanden het zoveelste moment waar Quartararo de werkwijze in twijfel trekt. Er is een hallucinant beeld ontstaan van de Fransman, die eigenlijk meteen na het behalen van de wereldtitel begonnen is met het in twijfel trekken van Yamaha's inspanningen. Er moet gewerkt worden aan de mechanische grip en het vermogen van de machine om ook maar een schijn van kans te maken tegen de Ducati’s en de andere machines. En toch is Quartararo de eenzame strijder namens Yamaha.

We zijn vooralsnog getuige van een vreemd MotoGP-seizoen. De Grand Prix van Qatar werd met minimale voorbereidingstijd gehouden. Van de vijf testdagen in Sepang en Mandalika waren er misschien twee representatief. In tegenstelling tot andere jaren werd er niet getest in Qatar, waardoor het circuit nog aardig vuil was op de eerste dag. Omdat de race daar onder kunstlicht verreden wordt, was ook alleen de tweede training representatief. Het verhaal van de Grand Prix van Indonesië is bekend. Afbrokkelend asfalt speelde een rol en het regende. Een geluk bij een ongeluk, want het is tot op de dag van vandaag een twistpunt of de race op een droge baan verreden had kunnen worden. De MotoGP keerde daarna voor het eerst in drie jaar terug naar Argentinië, waar de problemen met de vracht zorgden dat het hele festijn in twee dagen afgerafeld moest worden.

Was de Grand Prix van Amerika de eerste relevante krachtmeting van het seizoen? Niet helemaal. Na het gehobbel en het daaropvolgende geklaag van de rijders werd het asfalt van het Circuit of the Americas grotendeels aangepakt. Sommige hobbels verdwenen, anderen bleven. COTA is een prachtig circuit, sterker nog: het is waarschijnlijk van de weinige creaties van circuitontwerper Hermann Tilke die echt geslaagd is. Het circuit is gelegen op een stuk terrein dat ongeschikt was voor huizenbouw en dus werd er maar een motorsportfaciliteit gebouwd. Die ondergrond is onvoldoende versterkt en asfalt draaien is nou niet echt een specialiteit van de mensen uit het land van de onbegrensde mogelijkheden. Hobbels zullen een thema blijven wanneer de MotoGP (en ook F1) op COTA blijven komen.

Toch even terug naar de Amerikaanse GP van vorig jaar, toen de race door corona begin oktober gehouden werd op de baan mét extreem veel hobbels. Fabio Quartararo was volop in de race om de wereldtitel en had een competitief pakket onder zijn achterwerk. Hij moest zijn meerdere erkennen in Marc Marquez, maar hield titelrivaal Francesco Bagnaia achter zich. Twee weken later kroonde hij zich in Misano wereldkampioen. Quartararo was niet altijd de snelste coureur, maar wel de meest constante. En dat is per slot van rekening wat telt in een kampioenschap. Quartararo hoopt zijn titel dit seizoen te verdedigen, maar met zijn huidige staat van dienst is het nog maar de vraag of hij überhaupt in de buurt komt.

"We hebben een halve stap gezet, de rest een hele"

Het rommelt achter de coulissen bij Yamaha al vanaf de wintertest in Sepang. Quartararo had twee duidelijke wensen voor dit seizoen: meer vermogen en dus meer topsnelheid van de M1. Al op de tweede dag van de Sepang-test wist Quartararo genoeg. De Yamaha-engineers hadden het wel geprobeerd, maar extra vermogen? Nee, dat was er niet gekomen. “Het zal van mijzelf moeten komen”, erkende Quartararo diezelfde dag. Het optimaliseren van het pakket was het doel, maar andere fabrikanten zaten niet stil. Aprilia zette weer een flinke stap, Honda kwam met een radicaal vernieuwde motor. “Wij hebben misschien een halve stap gezet, de rest een hele.”

Quartararo is de nieuwe koning binnen het fabrieksteam van Yamaha. Achtereenvolgens zijn grootheden Jorge Lorenzo en Valentino Rossi vertrokken. Maverick Viñales kon die rol niet overnemen, Quartararo is de grote man. Hij is dé referentie bij Yamaha en heeft momenteel niemand om zich mee te meten. Franco Morbidelli is nog niet terug op niveau na maandenlange afwezigheid door een knieblessure. Andrea Dovizioso moet zich nog aanpassen op de Yamaha, maar ook dat proces verloopt stroperig. Moet het dan van Darryn Binder komen? Nee, hij is een rookie en misschien wel de underdog der underdogs in de klasse.

Quartararo’s manager Eric Mahé gaf afgelopen weekend in een interview aan zich te oriënteren op andere merken. Eerder gaf Quartararo zelf al aan geen haast te hebben met het nemen van een beslissing over zijn toekomst. De eerste vier races van dit seizoen hebben aangetoond dat de kopman van Yamaha machteloos is tegen het sterke blok van Ducati, dat na een stroeve start alsmaar sterker wordt. Ook Suzuki en Aprilia hebben een forse stap gezet om Yamaha voorbij te streven. En wat te denken van Honda, waar Marc Marquez afgelopen weekend ondanks een beroerde start een goede indruk naliet? Natuurlijk zal de Europese fase van het seizoen, die volgende week in Portugal begint, een beter beeld geven van de krachtsverhoudingen in de MotoGP. Maar bijna alle signalen wijzen erop dat Yamaha het dit seizoen heel lastig krijgt om het hoofd boven water te houden in het geweld van de andere merken.

Waar kan Quartararo heen als hij daadwerkelijk aanstuurt op een Yamaha-exit?

De vraag is: heeft Yamaha Quartararo harder nodig dan andersom? In eerste instantie lijkt het antwoord nee. Een blik op de potentiële verschuivingen van coureurs leert ons dat de opties van Quartararo heel beperkt zijn. Een overstap naar Ducati is uitgesloten, dat merk heeft aangegeven niet buiten de deur te willen shoppen. KTM heeft meer coureurs onder contract dan ze ruimte hebben in de MotoGP. Honda is een optie, maar zou Quartararo het op durven nemen tegen een fitte Marquez? Aprilia maakt grote stappen, maar dat zou in deze fase nog een te groot risico kunnen zijn voor een rijder die meteen voor de prijzen wil rijden. Blijft Suzuki over. Dat merk heeft nooit miljoenen betaald om een goede coureur te halen en heeft bovendien aangegeven graag door te willen met Joan Mir en Alex Rins, zeker nu die laatste zichzelf opnieuw heeft uitgevonden.

Een vertrek bij Yamaha is in het huidige speelveld risicovol en Quartararo heeft – zoals hierboven geschetst - weinig echt goede opties, maar de manager van de Fransman heeft wel munitie om iets te forceren. Yamaha heeft niet voldaan aan de wensenlijst van Quartararo, maar toch presteert de coureur momenteel bovengemiddeld met het pakket dat hij tot zijn beschikking heeft. Hij staat na vier races op de vijfde plek in het kampioenschap, maar kwam in Qatar en Amerika (plekken waar hij vorig jaar won en tweede werd) niet in de buurt van het podium. Betere reclame kan Quartararo voor zichzelf niet maken. Er is Yamaha anderzijds veel aan gelegen om de coureur binnenboord te houden. Om een referentie te hebben, maar ook om het merk bij te sturen in lastige situaties. Hoe Yamaha zich daaruit gaat redden is de vraag. Het merk is de afgelopen jaren niet uitgeblonken in het tevreden houden van personeel, ook nog een factor die achter de schermen meespeelt.

Of Quartararo’s manager daadwerkelijk aanstuurt op een vertrek bij Yamaha of dat het enkel strategie is om de prijs op te drijven, moet in de komende weken en maanden gaan blijken. Wat echter als een paal boven water staat: Quartararo heeft een goede Yamaha nodig, maar Yamaha heeft een goede Quartararo nog net iets meer nodig.